María Paula Godoy llega a Circe con un canto de dos países y "con toda la carga vital"

María Paula Godoy presentará su repetorio en Villa Crespo.

Hará sus temas con Juan Martín Angera en guitarra, Lucas Rubinstein en percusión, con Inés Cuello y Flor Bobadilla Oliva invitados

"Desde lo ambiental formamos parte de una generación y de una visión que se encuentra en tensión con la visión del progreso extractivista, que mira en el aumento de la producción el futuro del mundo." María Paula Godoy

Godoy: "Militando en feminismo también se milita el anti extractivismo".

La cantante y compositora, nacida en Tucumán, criada y formada en San Pablo y vuelta desde hace 14 años para radicarse en Catamarca, retorna a la escena porteña para el sábado 1 de abril en Circe repasar los repertorios de sus discos solistas “Ambas” (2015) y "Cancionera y adentro" (2022) “que comparten la búsqueda estética de estar entre los ritmos de Brasil y Argentina”., asegura Godoy a Télam.Dueña de un canto personal y hondo, la artista burla las casillas con una música propia que abreva en las vertientes de dos historias diferentes porque, informa,La aventura sonora no está exenta de complejidades, describe la intérprete.Y en busca de saldar cualquier controversia o dificultad, Godoy indica: “Creo que soy una artista más transitando la conversación histórica que busca como horizonte político la unión de pueblos y la celebración de fronteras abiertas, de mixturas culturales que estudian la raíz con la intención creativa puesta hacia este presente y hacia adelante. Me gusta creer que estamos experimentando y formando a la música actual con el conocimiento que tenemos como herencia o tradición pero sin prejuicios creativos”.Godoy presentará su propuesta el próximo sábado desde las 20 en Circe, Fábrica de Arte (Gral. Manuel A. Rodríguez 1559), junto a su compañero de música y vida, el guitarrista Juan Martín Angera y la percusión de Lucas Rubinstein y con Inés Cuello y Flor Bobadilla Oliva como invitadas.-Sin duda continúa la búsqueda que ya vengo realizando desde el disco anterior para poner en juego las dos culturas que me formaron. Sin embargo, en este disco el centro está en las letras y músicas propias antes que en cualquier juego rítmico o experiencia estilística.-Siento que estamos atravesando como generación, junto a otras y otros artistas, la búsqueda de liberar etiquetas. En ese sentido siento que compartimos la búsqueda y la problemática con varias y varios artistas de este tiempo. Me parece que el ambiente en general está buscando la amplitud y las síntesis.-El diálogo es fluido ya que desde que llegué a Catamarca, la causa de las mujeres ha sido muy movilizadora y nos llevó a formar el movimiento Margaritas, que generó un festival de mujeres en 2018, que consiguió adhesión política y comunitaria, y que derivó en la Ley de Cupo Femenino en los escenarios en Catamarca. Desde lo ambiental formamos parte de una generación y de una visión que se encuentra en tensión con la visión del progreso extractivista, que mira en el aumento de la producción el futuro del mundo. Militando en feminismo también se milita el anti extractivismo y el deseo y la convicción de que el presente y el futuro necesitan de la protección y regeneración de la naturaleza, lejos de su explotación.