Dirigentes del PRO elogian la decisión de Macri y la UCR busca unificar candidaturas

Macri dio un paso al costado y cosechó elogios entre los suyos. /Foto: Sebastián Granata.

El paso al costado de Mauricio Macri

Jorge Macri, el nombre que su primo quiere para CABA./Foto: Eva Cabrera.

Otras bajas en las candidaturas

La UCR pide unidad

Gerardo Morales quiere llevar un solo nombre de la UCR a la interna opositora. /Foto: EDgardo Varela.

Precandidatos presidenciales del PRO reiteraron este lunes su reconocimiento a la decisión del expresidente Mauricio Macri de no presentarse en las próximas elecciones generales , mientras, dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde el Instituto Superior de Seguridad Pública.Allí, el candidato presidencial por el sector más moderado del PRO -que mantiene alianzas con corrientes del radicalismo en territorio porteño y en varias provincias- se refirió a cómo seguirá la contienda interna luego del anuncio del expresidente., sostuvo Larreta, y remarcó que él "no cree en bendecir candidaturas" y que el fundador del PRO "tampoco cree en eso".La otra competidora dentro del partido es quien encarna el ala más radicalizada, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que evaluó la decisión del exmandatario como "muy generosa y desprendida del poder", y resaltó que "consolida una fuerza política que tiene recambio y no se basa en un nombre".aseguró Bullrich en declaraciones a Radio Mitre.Si bien afirmó que "se enteró" de la decisión por el video que el exmandatario subió a sus redes, era un tópico que "venía hablando con Macri" y que él mismo le decía que "no lo subamos adonde no se había subido"."Siempre mi sensación era que su decisión se estaba procesando. Pero me enteré con el video, no me llamó antes", reafirmó.Según confirmaron a Télam fuentes cercanas a ambos precandidatos, tanto Bullrich como Larreta tenían previsto participar este lunes de la cena anual de la Fundación Libertad, con Macri entre sus principales figuras, además de los exmandatarios de la región Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México) y Jorge Quiroga (Bolivia), de centroderecha.Desde el equipo de la diputada y precandidata presidencial por el PRO, María Eugenia Vidal, confirmaron que no asistirá a la cena ya que "estará de viaje" unos días, luego de haber contraído matrimonio el fin de semana con el periodista Enrique "Quique" Sacco., destacó la diputada a través de una carta distribuida por su equipo, en la que propuso cinco reglas para que los precandidatos de JxC realicen una campaña que "consolide" a la coalición como "la mejor opción".Asimismo, la precandidata subrayó queen las que "cada uno cederá algo" de cara a unas elecciones que, según afirmó, "serán mucho más duras de lo que algunos analistas opinan".La baja de las candidaturas en el PRO comenzó el viernes luego de la reunión entre Macri y Larreta en el Tenis Club Argentino, siendo el vicepresidente segundo de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario (PRO), el primero en abandonar sus aspiraciones para alcalde de la ciudad de Buenos Aires.Pese a que se desconocen los detalles de ese acuerdo, desde el entorno de Larreta aseguraron a esta agencia que "no sorprendería" que haya nuevas bajas en los próximos días, principalmente en la CABA, donde los candidatos del PRO siguen siendo tres: la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el ministro de Gobierno porteño y primo del expresidente, Jorge Macri.En este sentido,, que también busca ese sillón, "el PRO ha marcado rumbo de modernidad y calidad en la gestión que lo tiene que seguir marcando el capitán, y tenemos a alguien muy preparado", indicó sobre Jorge Macri, de quien destacó que -como intendente de Vicente López- adquirió una "experiencia única".De esta manera, el expresidente volvió a terciar a favor de su primo, y se especula con que el acuerdo con Larreta puede tratarse de dejar allanado el camino -al menos dentro del partido amarillo- para que el próximo alcalde sea de la familia Macri.Por su parte, el precandidato presidencial por la Unión Cívica Radical (UCR) y presidente de ese partido, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reiteró que fue una "buena decisión" por parte del exmandatario no postularse en los comicios de octubre., subrayó por radio La Red.En este contexto, Morales también volvió a insistir en que el radicalismo tiene que tener "una sola candidatura" en la alianza opositora."El 90% del radicalismo tiene la idea de una sola candidatura. Hasta ahora solamente yo me presenté, hay que ver qué decide (el diputado Facundo) Manes, si confirma o no. Vamos a ir encaminados a un solo candidato del radicalismo porque, si no, se debilita el partido dentro de la coalición", argumentó Morales.El jefe radical consideró que "la mayor fortaleza para el radicalismo va a ser presentarse con un solo candidato" y "buscando fórmulas cruzadas y un acompañamiento de un dirigente de otra fuerza política del espacio", para garantizar de ese modo un "gobierno de coalición".Hay que buscar mecanismos de este tipo. Como fuerza política, el objetivo es presentar un solo candidato", insistió.Además, consideró que Lousteau "va a ser el próximo jefe de Gobierno" de la ciudad de Buenos Aires."Lousteau es una persona decidida, con carácter y liderazgo. El radicalismo aporta federalismo a JxC y, si repasamos todas las provincias, tenemos la mayor competitividad", aseveró.El neurocientífico y diputado Manes coincidió con Morales en que la decisión de Macri fue "lúcida, para distender la interna en el PRO"., sostuvo Manes, y señaló que "los que no pertenecemos al PRO, dentro de la coalición opositora, tenemos que seguir nuestro camino de contar un proyecto de país"."No se va a poder encarar un proyecto si no nos acompaña la mayoría, una mayoría que tiene que ser de centro popular. No veo una interna directa en el radicalismo o en la Coalición Cívica", agregó por Radio Bahía Blanca.Y afirmó: "Estoy acá para contar mi visión estratégica de país, organizar equipos, recorrer la Argentina y contar un país que se debe hacer; esa discusión vamos a dar en las próximas internas".