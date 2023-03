Tonucci remarcó la importancia del "tiempo libre y sin compromisos" durante la infancia

Francisco Tonucci participó de un conversatorio en Tecnópolis / Foto: Pablo Añeli.

El pedagogo italiano Francisco Tonucci remarcó la importancia de que los niños y niñas "tengan tiempo libre y sin compromisos, donde tienen el mando", y señaló que el uso de dispositivos digitales "son instrumentos que facilitan demasiado la vida y que están modificando mucho a los jóvenes", durante un conversatorio que se realizó esta tarde en Tecnópolis.El especialista participó del conversatorio "Derechos y ciudad de niñas y niños: escuchar para transformar", junto al director de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Gabriel Lerner y Lorena Moraccino, presidenta de la Asociación Francesco Tonucci, en el marco de diversas actividades que realizará entre el 27 y 31 de marzo sobre el derecho al juego y la construcción de ciudadanía de niñas, niños y adolescentes. Durante su presentación, que se transmitió en vivo a través de YouTube, Tonucci enfatizó en la necesidad de "desarrollar competencias nuevas, que hoy normalmente no están presentes", ya que "El pedagogo también destacó la importancia del tiempo de juego, considerada por él como "la experiencia más importante de la vida" y que "hoy ha desaparecido de la vida de nuestros niños y niñas, y esto es gravísimo"."Los niños tienen derecho al tiempo libre, donde no hay compromisos, no hay cosas para hacer, un tiempo que se puede perder y que está en la mano de niñas y niños en la que nosotros adultos no deberíamos entrar, que no significa que no podemos acompañarlos, sino que es un tiempo que los niños tienen el mando", explicó.Tonucci fue consultado por una de las participantes sobre los efectos del uso de los dispositivos digitales durante la infancia, e indicó que "son instrumentos que facilitan demasiado la vida, resuelven cualquier problema simplemente digitando, no hay que buscar, simplemente poner un nombre y Google lo resuelve".También indicó que este tipo de dispositivos "dan posibilidad de pasar mucho tiempo dentro de casa simplemente digitando sobre estos, y cuando llega a la adolescencia es posible que consideren más fácil conectar con los demás y vivir toda la experiencia social virtualmente para evitar los problemas conectados con la experiencia personal social real"., sintetizó.Por su parte, Lerner agradeció la visita del especialista y señaló que "(Tonucci) ha ido desarrollando una mirada particular, pero extremadamente significativa y útil con lo que tiene que ver con la autonomía y defensa de los niños"."En las sociedades actuales, hemos ido recortando la autonomía de los niños y también esto nos convoca a encontrar maneras eficaces y amorosas de escucharlos, y que esa escucha no solo impacte en las familias, sino en las escuelas y en las ciudades", remarcó.Y añadió que esto "nos convoca a mejorar las políticas públicas en lógica de protagonismo infantil y participación ciudadana de niños, niñas y adolescentes".