El boom de los medios digitales de cobro se extendió en las provincias en 2022

Cuenta DNI Comercios ya tiene más de 37.000 locales que venden a través de la app de la Banco Provincia.

La pandemia impulsó a muchos comercios de barrio a ofrecer pagos digitales y a pagadores de distintas edades a hacer sus primeros pagos con billeteras electrónicas.

Según datos del Banco Central, en enero de 2023 se realizaron 175 millones de pagos con celulares a través de la lectura de códigos QR, de botones de pago o de terminales de cobro POS.

Miles de pequeñas empresas y cuentapropistas del interior del país empezaron a usar en 2022 aplicaciones desarrolladas por fintechs y bancos públicos para, una demanda queen comercios ubicados en las provincias del NEA, NOA y la Patagonia.La adopción fue incluso mayor en rubros en lo que el pago en efectivo era el mecanismo habitual con anterioridad, como la venta de alimentos o la prestación de servicios de ocio (), y también por monotributistas y pequeños comerciantes, que encontraron una forma de ofrecer descuentos yAsí lo reflejan los datos de uso de dos de las aplicaciones que más mipymes sumaron en 2022, como, aunque la dinámica de digitalización se extiende también a otras aplicaciones y bancos tradicionales.En ese sentido,, con un incremento del 81% entre 2021 y 2022. Las regiones con mayor crecimiento proporcional fueron la Patagonia (145%) y las provincias del NEA y NOA (153%).En tanto, regiones con mayor penetración previa de pagos digitales, como provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, los comercios que adoptaron soluciones digitales crecieron un 61% en similar período.tanto en grandes ciudades como en localidades pequeñas. Cada vez más crecen las personas que usan billeteras electrónicas y esto impulsa a los comercios que todavía no aceptaban pagos con tarjetas o con QR a no quedarse afuera", dijo a TélamY agregó:y a pagadores de distintas edades a hacer sus primeros pagos con billeteras electrónicas. Después de ese primer momento donde uno conoce y valora la experiencia, la adopción se acelera".Si bien el uso de la aplicación creció en todos los rubros, hubo algunos que mostraron una mayor dinámica el año pasado, como, o los comercios dedicados a la venta de Alimentos, que aumentaron 88%, según datos de la empresa sobre usuarios con facturación mensual de hasta $ 20 millones a septiembre de 2022.En el caso de, de los cuales un 70% son monotributiustas, y a través de la cual se concretaron 19 millones de ventas por $ 52.000 millones.La cantidad de usuarios cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que, en apenas 15 meses desde su lanzamiento, en noviembre de 2022, el banco adhirió a más particulares y pequeñas empresas a Cuenta DNI Comercios que los que actualmente usan las terminales de lectura de tarjetas plásticas, con las que"Nuestro foco con la solución de cobro es llevar la revolución de medios de pago, fundamentalmente, a comercios de cercanía. Buscamos llevar el potencial de los cobros digitales a todos los públicos, no solo a los de grandes superficies, como supermercados", aseguró a TélamUno de los motivos que impulsaron la adopción fue la posibilidad de los comerciantes de ofrecer descuentos de hasta el 40% a cargo del Banco, apuntados específicamente a entornos de muy baja penetración de los pagos digitales, como las ferias itinerantes."Vemos una gran adopción en el interior de la provincia.y queremos seguir potenciando este servicio constantemente", afirmó Cuattromo, quien dijo que tienen un equipo de monitoreo de la aplicación para conocer cuáles son las demandas de los usuarios y poder actualizarla ante esas solicitudes.Uno de los cambios que se incorporó en ese sentido fue la posibilidad de que cualquier comerciante, profesional o persona que ofrezca un oficio pueda adherirse en forma digital, y en las 48 posteriores a su descarga ya puedan vender desde el celular, fuera o no fuera cliente del banco previamente.La clave para los pequeños comercios pasa por tener la acreditación del dinero que reciben por venta al instante y por formar parte de una dinámica de crecimiento de pagos digitales que marca nuevos récords de uso todos los meses.Esta forma de pago ya equivale a 4 de cada 5 operaciones con tarjeta de débito, por lo que se encamina a volverse el medio de pago digital más utilizado del país, apena transcurridos cuatro años de su implementación.ya que, durante el segundo semestre de 2022, se incorporaron 23.774 nuevos CUITs jurídicos al sistema bancario, un 4,8% más que en el segundo semestre de 2021, según datos de la empresa Interbanking."Las pymes y micropymes representan el 96% de los CUITs bancarios y, en los últimos cinco años, han avanzado hacia una clara bancarización de las finanzas, aumentando la cantidad de operaciones que se hacen mediante transferencias electrónicas", dijo a Télam Sebastián Bottcher, CCO de Interbanking.