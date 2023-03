Una mujer mata a tiros a tres chicos y tres adultos en una escuela primaria de EEUU

La escuela donde sucedieron los asesinatos. /Foto: TW.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023

Devastated and heartbroken about the tragic news at Covenant School. I'm grateful to law enforcement and first responders for their heroic actions. I am monitoring the situation closely, and my office is in contact with local officials & available to anyone needing assistance. — Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) March 27, 2023

, informaron autoridades.La joven estaba armada con "al menos"y abrió fuego dentro del colegio The Covenant School, dijo el vocero de la Policía de Nashville.Policías acudieron al lugar y, tras escuchar disparos en el piso de arriba, subieron "inmediatamente" y "mataron" a la atacante, dijo el portavoz, Don AaronLa joven, "que aparenta menos de 20 años", efectuó numerosos disparos a medida que caminaba por el establecimiento, señaló el vocero., afirmó Aaron, que aseguró que no había más víctimas, informó la agencia de noticias AFP.La escuela The Covenant tiene alrededor de 200 estudiantes y 40 empleados.Varios funcionarios del estado de Tennessee se declararon consternados en las redes sociales., tuiteó el senador republicano Bill Hagerty.El Hospital Universitario Vanderbilt de Nashville confirmó la muerte de los niños.al centro sanitario, informó el establecimiento en un comunicado.La Policía dijo que se había instalado un punto de encuentro para víctimas y familiares en una iglesia baptista de la ciudad.Los ataques en escuelas se volvieron frecuentes en Estados Unidos, en parte por la facilidad de acceso al mercado de las armas, pese a varias iniciativas para restringir justamente el porte.