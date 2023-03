Melella respondió las críticas de Juntos por el Cambio al subrégimen industrial fueguino

Melella dijo que las críticas "surgen de una planilla de Excel de los "iluminados de JxC que nos quieren hacer creer que todos los males de este país tienen origen en el subregimen fueguino".

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, volvió a defender el subrégimen de promoción industrial vigente en esa provincia y acusó de "dogmatismo liberal" a los "iluminados" de la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) que "quieren hacer ver" a esa medida como el "origen de todos los males del país".De esta forma, Melella respondió a críticas al sistema industrial fueguino formuladas por el", entre otros, a la vez que representa un alto costo fiscal.También se refirió a declaraciones del economistaEl gobernador calificó a ambas miradas como "neoliberales" y las ubicó dentro de los espacios políticos del PRO, la Coalición Cívica y JxC.De hecho,quitados por su gestión en 2017) en una medida que busca fomentar la producción de esos equipos en territorio argentino, incluyendo el polo industrial fueguino."No debe sorprendernos este nuevo ataque al subrégimen de promoción industrial. Es una constante por parte de algunos economistas que analizan la realidad de distintos sectores de la Argentina desde una oficina en la city porteña", afirmó Melella en declaraciones difundidas por la Gobernación.También dijo que esa mirada "es la misma" que aplicó el gobierno del expresidente Mauricio Macri durante su gestión y es "la que van a implementar en caso de llegar nuevamente" al poder."Los fueguinos sabemos perfectamente de lo que están hablando. Hoy nuestra provincia continúa creciendo en términos de generación de empleo, de producción y de expansión en sectores como la industria de hidrocarburos, del turismo, de tecnología, de la economía del conocimiento, la pesca, la producción primaria, pero las familias fueguinas no se olvidan lo que vivieron del 2015 al 2019: pérdida histórica del poder adquisitivo, pérdidas de las fuentes laborales, cierre de fábricas, precarización en todo sentido", recordó Melella.Según el mandatario, las críticas de este tipo a la industria fueguina "surgen de una planilla de Excel", de los "iluminados de JxC que nos quieren hacer creer que todos los males de este país tienen origen en el subregimen fueguino", insistió.Para el gobernador, quienes piensan de esta manera no consideran en sus análisis la cuestión de la soberanía o la geopolítica."Se trata de discursos de dogmatismo liberal, sólo sostenibles desde la teoría y con devastadoras consecuencias en la realidad. Propuestas sobre un supuesto equilibrio fiscal que solo es comprobable desde un escritorio en una oficina de CABA", concluyó el titular del Ejecutivo fueguino.En su posteo en la red social Facebook,: "La cantinela de la 'industria nacional' y los puestos de trabajo es un viejo recurso para justificar favores a amigos. Lo cierto es que las empresas que fabrican notebooks en Argentina agregan poco valor y emplean a sólo 3.000 personas. Los servicios informáticos, en cambio, que explotarían si bajamos los impuestos y quitamos las licencias, emplean a más de 120.000 personas", afirmó el expresidente por redes sociales, poco antes de anunciar también por esa vía la decisión de no competir este año en los comicios.