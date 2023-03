Prisión perpetua a dos jóvenes que asaltaron y asesinaron de 22 puñaladas a un jubilado en Núñez.

Una de las jóvenes detenidas por el asesinato.

El asesinato

El departamento donde asesinaron al jubilado.

Cómo avanza la investigación

Dos jóvenes de 21 y 22 años fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen de un jubilado y jugador de tenis de 74 años, que en mayo del 2021, informaron este lunes fuentes judiciales.Se trata de Rocío Celeste Barreto Vera (22) y Ariana Belén Domínguez (21), quienes fueronde Adrián Enrique Muñoz (74)., el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 20 de la Capital Federal, conformado por los jueces Patricia Gabriela Mallo, Sabrina Namer y Walter Cavassa, llegó a esa decisión tras un debate que culminó el pasado 20 de marzo., cumplirán su sentencia en el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza, dependiente del Servicio Penitenciario Federal (SPF).Según establecieron los magistrados,Tanto Barreto Vera como Domínguez ya habían visitado el domicilio de Muñoz una semana antes del hecho, tras lo cual le envío una foto de ellas a un familiar.por detectives del División Homicidios de la Policía de la Ciudad y por la policía bonaerense, en el partido de La Matanza, de donde eran oriundas.Muñoz2do. "A" de un edificio de la calle Ciudad de la Paz 3397, en Núñez, por su propia hija.La mujer se acercó al domicilio de su padre porque su hermano le había contado que hacía dos días que el hombre no había ido a trabajar y que, cuando él había pasado a la mañana a tocarle el timbre, nadie lo había atendido.y llamó de inmediato a la policía., además de múltiples cortes y puntazos en todo el cuerpo.El hombre de 74 años estaba jubilado y era jugador de tenis “senior” en el club River Plate, ocupando el séptimo lugar en la categoría +70 del ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).Incluso, Muñoz viajó a jugar la Copa Davis Senior 2016, la cual que se realizó en Croacia, para representar al equipo argentino. pero además trabajaba como vendedor de quesos.Según confiaron fuentes judiciales,El proceso esta encabezado por el fiscal José María Campagnoli, de la Fiscalía del Distrito Saavedra-Núñez, quien convocó para la pesquisa a detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.Dicha unidadA partir de un video y de un primer vecino,Un segundo testigo relató que alrededor de las 22.30 del mismo día, escuchó ruidos provenientes del 2do. "A" pero que no le prestó demasiada atención porque luego oyó la apertura de la ducha del baño.Por su parte, un tercer habitante del edificio informó a los investigadores que un familiar suyo le contó que al día siguiente, alrededor de las 14.30, vio salir del edificio a dos mujeres con valijas usando la llave de la puerta principal, lo que le llamó la atención porque no las conocía como vecinas, ni como familiares de alguno de los propietarios.En ese sentido, fue la propia hija de la víctima contó en primer término que su padre solía llevar a su casa a mujeres con las que tenía relaciones ocasionales.