Messi puede hacer historia como el primer jugador con 100 goles en la selección

Messi hizo un gol en el último Argentina-Panamá (Foto Alejandro Santa Cruz).

Messi tiene 99 goles en la selección.

Detalles de los goles convertidos en la Selección

Desglose de mayor a menor

El astro Lionel Messi necesita apenas un nuevo tanto para convertirse en el primer futbolista con 100 goles en el seleccionado argentino, algo que intentará cumplir mañana en el amistoso ante Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.y quedó con 99 dianas en su registro con la Selección.Messi, de 35 años, es el máximo anotador histórico de Argentina con esa cantidad de tantos en 173 partidos. Su primer festejo en la mayor fue en un amistoso ante Croacia celebrado en la ciudad suiza de Basilea, el 1 de marzo de 2006., en el estreno del ciclo de Edgardo Bauza.Más de la mitad de sus tantos en la Selección fueron oficiales (28 por clasificación mundialista, 16 en Copas América y 13 en Copa del Mundo) y Argentina fue el país donde más gritó (26).y 2022, inolvidable por su consagración en Qatar, registró su mayor producción anual con la camiseta argentina (18)..1) 1-3-06, Suiza, vs. Croacia (2-3), amistoso..2) 16-6-06, Alemania, vs. Serbia y Montenegro (6-0), Mundial 2006..3) 5-6-07, España, vs. Argelia (4-3), amistoso..4) 5-6-07, España, vs. Argelia (4-3), amistoso.5) 8-7-07, Venezuela, vs. Perú (4-0), Copa América..6) 11-7-07, Venezuela, vs. México (3-0), Copa América..7) 16-7-07, Venezuela, vs. Venezuela (2-0), Eliminatorias..8) 20-11-07, Colombia, vs. Colombia (1-2), Eliminatorias..9) 4-6-08, Estados Unidos, vs. México (4-1), amistoso.10) 11-10-08, Buenos Aires, vs. Uruguay (2-1), Eliminatorias.11) 11-2-09, Francia, vs. Francia (2-0), amistoso.12) 28-03-09, Buenos Aires, vs. Venezuela (4-0), Eliminatorias.13) 14-11-09, España, vs. España (1-2), amistoso.14) 07-09-10, Buenos Aires, vs. España (4-1), amistoso.15) 15-11-10, Qatar, vs. Brasil (1-0), amistoso.16) 9-2-11, Italia, vs. Portugal (2-1), amistoso.17) 20-06-11, Buenos Aires, vs. Albania (4-0), amistoso.18) 7-10-11, Buenos Aires, vs. Chile (4-1), Eliminatorias.19) 15-11-11, Colombia, vs. Colombia (2-1), Eliminatorias.20) 29-2-12, Suiza, vs. Suiza (3-1), amistoso.21) 29-2-12, Suiza, vs. Suiza (3-1), amistoso.22) 29-2-12, Suiza, vs. Suiza (3-1), amistoso.23) 2-6-12, Buenos Aires, vs. Ecuador (4-0), Eliminatorias.24) 9-6-12, Estados Unidos, vs. Brasil (4-3), amistoso.25) 9-6-12, Estados Unidos, vs. Brasil (4-3), amistoso.26) 9-6-12, Estados Unidos, vs. Brasil (4-3), amistoso.27) 15-8-12, Alemania, vs. Alemania (3-1), amistoso.28) 8-9-12, Córdoba, vs. Paraguay (3-1), Eliminatorias.29) 12-10-12, Mendoza, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.30) 12-10-12, Mendoza, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.31) 16-10-12, Chile, vs. Chile (2-1), Eliminatorias.32) 22-3-13, Buenos Aires, vs. Venezuela (3-0), Eliminatorias.33) 14-6-13, Guatemala, vs. Guatemala (4-0), amistoso.34) 14-6-13, Guatemala, vs. Guatemala (4-0), amistoso.35) 14-6-13, Guatemala, vs. Guatemala (4-0), amistoso.36) 10-9-13, Paraguay, vs. Paraguay (5-2), Eliminatorias.37) 10-9-13, Paraguay, vs. Paraguay (5-2), Eliminatorias.38) 7-6-14, La Plata, vs. Eslovenia (2-0), amistoso.39) 15-6-14, Brasil, vs. Bosnia (2-1), Mundial.40) 21-6-14, Brasil, vs. Irán (1-0), Mundial.41) 25-6-14, Brasil, vs. Nigeria (3-2), Mundial.42) 25-6-14, Brasil, vs. Nigeria (3-2), Mundial.43) 14-10-14, Hong Kong, vs. Hong Kong (7-0), amistoso.44) 14-10-14, Hong Kong, vs. Hong Kong (7-0), amistoso.45) 12-11-14, Reino Unido, vs. Croacia (2-1), amistoso.46) 13-6-15, Chile, vs. Paraguay (2-2), Copa América.47) 4-9-15, Chile, vs. Bolivia (7-0), Copa América.48) 4-9-15, Chile, vs. Bolivia (7-0), Copa América.49) 8-9-15, Chile, vs. México (2-2), Copa América.50) 29-3-16, Córdoba, vs. Bolivia (2-0), Eliminatorias.51) 10-6-16, Estados Unidos, vs. Panamá (5-0), Copa América.52) 10-6-16, Estados Unidos, vs. Panamá (5-0), Copa América.53) 10-6-16, Estados Unidos, vs. Panamá (5-0), Copa América.54) 18-6-16, Estados Unidos, vs. Venezuela (4-1), Copa América.55) 21-6-16, Estados Unidos, vs. Estados Unidos (4-0), Copa América.56) 1-9-16, Mendoza, vs. Uruguay (1-0), Eliminatorias.57) 15-11-16, San Juan, vs. Colombia (3-0), Eliminatorias.58) 23-3-17, Buenos Aires, vs. Chile (1-0), Eliminatorias.59) 10-10-17, Ecuador, vs. Ecuador (3-1), Eliminatorias.60) 10-10-17, Ecuador, vs. Ecuador (3-1), Eliminatorias.61) 10-10-17, Ecuador, vs. Ecuador (3-1), Eliminatorias62) 29-5-18, Buenos Aires, vs. Haití (4-0), amistoso.63) 29-5-18, Buenos Aires, vs. Haití (4-0), amistoso.64) 29-5-18, Buenos Aires, vs. Haití (4-0), amistoso.65) 26-6-18, Rusia, vs. Nigeria (2-1), Mundial.66) 7-6-19, Nicaragua, vs. Nicaragua (5-1), amistoso.67) 7-6-19, Nicaragua, vs. Nicaragua (5-1), amistoso.68) 19-6-19, Brasil, vs. Paraguay (1-1), Copa América.69) 15-11-19, Arabia Saudita, vs. Brasil (1-0), amistoso.70) 18-11-19, Israel, vs. Uruguay (2-2), amistoso.71) 8-10-20, Buenos Aires, vs. Ecuador (1-0), Eliminatorias.72) 3-6-21, Santiago del Estero, vs. Chile (1-1), Eliminatorias.73) 14-6-21, Brasil, vs. Chile (1-1), Copa América.74) 28-6-21, Brasil, vs. Bolivia (4-1), Copa América.75) 28-6-21, Brasil, vs. Bolivia (4-1), Copa América.76) 3-7-21, Brasil, vs. Ecuador (3-0), Copa América.77) 9-9-21, Buenos Aires, vs. Bolivia (3-0), Eliminatorias.78) 9-9-21, Buenos Aires, vs. Bolivia (3-0), Eliminatorias.79) 9-9-21, Buenos Aires, vs. Bolivia (3-0), Eliminatorias.80) 10-10-21, Buenos Aires, vs. Uruguay (3-0), Eliminatorias.81) 25-3-22, Buenos Aires, vs. Venezuela (3-0), Eliminatorias.82) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.83) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.84) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.85) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.86) 5-6-22, España, vs. Estonia (5-0), amistoso.87) 23-9-22, Estados Unidos, vs. Honduras (3-0), amistoso.88) 23-9-22, Estados Unidos, vs. Honduras (3-0), amistoso.89) 27-9-22, Estados Unidos, vs. Jamaica (3-0), amistoso.90) 27-9-22, Estados Unidos, vs. Jamaica (3-0), amistoso.91) 16-11-22, Emiratos Árabes, vs. Emiratos Árabes (5-0), amistoso.92) 22-11-22, Qatar, vs. Arabia Saudita (1-2), Mundial.93) 26-11-22, Qatar, vs. México (2-0), Mundial.94) 3-11-22, Qatar, vs. Australia (2-1), Mundial.95) 9-12-22, Qatar, vs. Países Bajos (2-2), Mundial.96) 13-12-22, Qatar, vs. Croacia (3-0), Mundial.97) 18-12-22, Qatar, vs. Francia (3-3), Mundial.98) 18-12-22, Qatar, vs. Francia (3-3), Mundial.99) 23-3-23, Buenos Aires, vs. Panamá (2-0), amistoso.* Año: 2022 (18 goles); 2012 (12); 2021 (9); 2014 (8), 2016 (8); 2007 (6), 2013 (6); 2019 (5); 2011 (4), 2015 (4), 2017 (4), 2018 (4); 2009 (3); 2006 (2), 2008 (2), 2010 (2) y 2020 (1).* Rival: Bolivia 8 goles; Uruguay y Ecuador 6; Venezuela, Brasil, Chile, Paraguay y Estonia 5; México y Panamá 4; Croacia, Colombia, Francia, Suiza, Guatemala, Nigeria y Haití 3; Argelia, España, Hong Kong, Nicaragua, Honduras y Jamaica 2; Serbia y Montenegro, Perú, Portugal, Albania, Alemania, Eslovenia, Bosnia, Irán, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Australia y Países Bajos 1.* Competencia: Amistosos (42 goles), Eliminatorias (28), Copa América (16) y Mundial (13).* Lugar: Argentina (26 goles); Estados Unidos (13); Brasil (9); España (8), Qatar (8); Chile (5); Suiza (4); Venezuela (3), Guatemala (3), Ecuador (3); Alemania (2), Paraguay (2), Colombia (2), Hong Kong (2), Nicaragua (2); Francia (1), Italia (1), Reino Unido (1), Rusia (1), Arabia Saudita (1), Israel (1) y Emiratos Árabes Unidos (1).* Ciclo técnico: Lionel Scaloni (34 goles), Alejandro Sabella (25), Gerardo Martino (13), Alfio Basile (8), Jorge Sampaoli (7), Sergio Batista (4), Diego Maradona (3), Edgardo Bauza (3) y José Pekerman (2).