Alberto Fernández presentará cuatro documentos para revisar el acuerdo Unión Europea-Mercosur

El Presidente Alberto Fernández presentará documentos revisar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Foto: Sebastián Granata

Reunión del Mercosur. Foto: Archivo

El presidente Alberto Fernández presentará el mes próximo en Brasil cuatro documentos paraque fue firmado en 2019 pero no fue aplicado por el viejo continente, y que dificulta las exportaciones sudamericanas a ese bloque regional.Fernández,, en un acto por la Declaración de Foz de Iguazú realizado el 30 de noviembre de 1985 por los por entonces mandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney, y que fue la piedra basal del Mercosur, creado en 1991., indicaron a Télam fuentes oficiales.Esos escritos nuevos "resignifican hacia adelante" el acuerdo y "serán puestos a disposición del Mercosur", sostuvieron fuentes cercanas al jefe de Estado argentino.La UE, sostuvieron fuentes cercanas a Fernández."Son cambios que crearon ellos, que antes no estaban", explicaron, y señalaron que "desde 2019 hasta acá no se hizo nada" en el organismo europeo."Queremos lograrlo", dijeron las fuentes, y explicaron que, por ejemplo, y marcaron que en Argentina esas variantes "la perjudican con el biodiesel".En ese sentido, el acuerdo firmado en 2019 establece, por ejemplo, una tasa del 6% para la exportación del biodiesel de soja y el Mercosur quiere "que baje a cero", contaron las fuentes., destino que explica el 17% de las ventas de productos del país al exterior.En el Gobierno consideran que el encuentro entre Fernández con su par español, Pedro Sánchez , y con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para avanzar en esa reunión.Ese encuentro se realizó al margen de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefas de Estado y Gobierno, que convocó a los mandatarios el viernes y sábado pasado en República Dominicana.Además,el tema en el "escenario" actual, dijeron los voceros consultados.En tanto, España asumirá en el segundo semestre de este año la presidencia del Consejo Europeo, hoy en manos de Suecia.El sábado por la mañana, Fernández se reunió en Santo Domingo con Sánchez y Borrell para continuar la agenda de trabajo conjunto y analizar aspectos relacionados al Acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE).La reunión, de la que también participaron el canciller Santiago Cafiero y el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España, José Manuel Albares, tuvo como objetivo revisar algunos de los temas aún pendientes del acuerdo.El mandatario argentino planteó las nuevas dificultades para las exportaciones de los países que conforman el bloque hacia la UE y ambas partes se manifestaron a favor de continuar trabajando para encontrar una solución conjunta.Durante la reunión, las autoridades de ambos países también remarcaron la importancia de la Cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizará en Bruselas, Bélgica, el 17 y 18 de julio próximo, y que representa una oportunidad de relanzar las relaciones entre América Latina y Europa.El 8 de marzo pasado, los jefes negociadores del acuerdo Mercosur-Unión Europea culminaron en Buenos Aires dos jornadas de trabajo en las que se abordaron aspectos para avanzar en la efectiva asociación de los dos bloques.Allí, las delegaciones acordaron un cronograma de trabajo para el presente semestre.El 28 de junio de 2019, luego de dos décadas de negociaciones, se firmó un nuevo acuerdo entre la UE y el Mercosur en el que se establecían mecanismos para las condiciones y los plazos para la desgravación arancelaria de los bienes de ambas partes.Pero el acuerdo atraviesa un período de estancamiento desde aquella suscripción, con una negociación comercial abierta que está sujeta a revisión -tanto legal como formal- de los textos y las ofertas respectivas de acceso al mercado.