La creación de empleo en la minería lleva 28 meses consecutivos de crecimiento

La minería generó 744 nuevos puestos para mujeres, según la información oficial. / Foto: archivo

Hace más de dos años que la minería genera nuevos empleos de manera ininterrumpida. Los números reflejan el compromiso de desarrollar todo potencial de la actividad en nuestro país. https://t.co/pqtt0pXTNX — Fernanda Ávila (@AvilaFernandaOk) March 27, 2023

La Secretaría de Minería destacó que la actividad "marca 28 meses consecutivos de creación de empleo", además de mostrar un importante "crecimiento a nivel empresarial" y un incremento interanual del 28,5% en la generación de puestos de trabajo para mujeres.Los datos fueron puestos de relieve por la secretaría de Minería,".Los datos oficiales indican que a noviembre de 2022 hubo 37.764 trabajadores en el rubro, con más de 3.500 nuevos puestos desde el mismo mes de 2021., agregó, al tiempo que señaló que "el rubro más destacado fue la producción de litio, con la incorporación de 904 trabajadores en los últimos 12 meses".Asimismo, la Secretaría resaltó en un comunicado que "entre enero y noviembre de 2022,Por otra parte, en el primer bimestre de 2023 el balance comercial de las empresas que conforman la cartera de proyectos mostró un signo positivo de US$ 566 millones, 25,3% más que en el mismo período de 2022.En febrero, esas empresas mostraron un superávit comercial de US$ 237 millones, resultado de exportaciones por US$ 283 millones e importaciones por US$ 46 millones."De esta manera, las exportaciones realizadas por este conjunto de empresas fueron más de seis veces mayores a sus importaciones", destacó la repartición en el informe del "Balance comercial de los principales proyectos mineros" correspondiente a marzo.Los datos acumulados en enero y febrero marcan que, por cada US$ 100 exportados, los proyectos mineros considerados importaron aproximadamente US$ 13 aunque con una notoria diferencia entre el litio y el resto de los minerales.En ese sentido, Minería subrayó que "para los proyectos metalíferos (oro y plata) el ratio (entre exportaciones e importaciones) alcanzó un valor de 6,3% en febrero, a la vez que en el acumulado de los dos primeros meses del año este ratio alcanzó 5,3%"."Mientras que los proyectos de litio, donde se consideran tanto los proyectos en producción y ampliación como aquellos en construcción y en otros estadios anteriores, mostraron un ratio de 53,5% en febrero y en el acumulado de los dos primeros meses, de 42,8%".