Ordenaron medidas de "seguridad y cuidado" ante denuncia de abuso

La directora del colegio privado San Luis Gonzaga y madre del presunto atacante fue suspendida del cargo / Foto: Nicolás Varvara.



La Justicia de San Luis y el Ministerio de Educación de la provincia ordenaron implementar medidas de "seguridad, prevención y cuidado" en el colegio privado San Luis Gonzaga de la capital puntana, donde se denunció judicialmente un caso de abuso de menores cometido en la institución.



Así lo confirmó a Telam Esteban Bustos, abogado de uno de los niños atacados, quien afirmó que mientras "se sustancie la causa se han ordenado todas las medidas de seguridad, prevención y cuidado que solicitamos".



Entre ellas se encuentra la realización, el próximo jueves, de una Cámara Gesell al niño de 7 años que denunció los abusos; clases virtuales para el adolescente señalado como autor del ataque y la suspensión en funciones de la Directora del Nivel Inicial y Primario de esa institución, que además es la madre del acusado.





La denuncia De acuerdo a la denuncia de los padres del niño de 7 años, este habría sido víctima de "tocamientos" por parte de un adolescente dentro de la escuela y el abuso no sería nuevo, dado que se habría producido en reiteradas oportunidades desde el año pasado.



El pequeño, que cursa el 3° grado, fue quien contó a su mamá que había sufrido estos ataques en varias ocasiones dentro del establecimiento y que uno de los lugares donde sucedían era en el gimnasio.



Si bien no se tienen certezas sobre la fecha en que comenzaron los ultrajes, el menor manifestó que "se lo hacía seguido", según relató el abogado de la familia de la víctima.

Los padres de los alumnos encabezaron distintas protestas ante el silencio de las autoridades de la escuela / Foto: Nicolás Varvara.

Talleres

A la primera denuncia se habrían sumado otros casos sobre los que se está recabando información / Foto: Nicolás Varvara.

Denuncias

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

"En un principio tenemos una cámara Gesell este jueves con el menor de 7 años y el presunto autor" sostuvo el letrado y agregó que el Ministerio de Educación de la provincia "ordenó talleres de Educación Sexual Integral (ESI) en la institución para prevención".Dijo que el menor atacado "ha podido contar más detalles de lo sucedido mientras transcurren los días" y señaló que "lo que manifiesta es muy claro".El niño que fue víctima de los abusos, "no está asistiendo a la institución y se mantiene con asistencia psicológica, con un tratamiento y seguimiento", según dijo el abogado.Las medidas tomadas son las primeras que ordenó la Justicia y el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis desde el momento que fue denunciado el hecho, que tiene, alumno de la institución.La institución educativa comunicó que reforzará la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles, con capacitaciones para el personal en "detección de indicadores y abordaje de maltrato infantil y juvenil", y "para el abordaje de situaciones conflictivas en el ámbito escolar".Se, a cargo de una psicóloga y "los actos y celebraciones se realizarán por niveles y por separado". Respecto del alumno denunciado, se determinó que continúe las clases de manera virtual.La acción judicial fue planteada luego de quepidiendo explicaciones sobre el hecho y en apoyo a la familia del niño, que hizo pública su denuncia en las redes sociales.Los reclamos se produjeron porque los padres consideraron que el colegio no podía desconocer el hecho, a la vez que impulsaron una denuncia penal contra los directivso del establecimientos, a quienes acusaron de "inacción".El abogado de la familia de la víctima señaló quey apuntó que "diferentes casos, algunos judiciales y otros extrajudiciales".Estos últimos aún no llegaron a la Justicia porque están "recolectando y recabando evidencia para producirla judicialmente".