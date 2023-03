Argentina tendría la chance de jugar el Mundial sub 20 si se baja Indonesia

El equipo argentino que quedó afuera del Mundial sub 20 (@afa).

Javier Mascherano, el renunciado DT de la sub 20 (Foto Irma Montiel).

El seleccionado argentino sub-20 que no logró la clasificación al Mundial de Indonesia 2023 en el último campeonato Sudamericano bajo la dirección técnica del ya renunciado Javier Mascherano podría ser parte del torneo si el país asiático renuncia a su organización, porque la AFA ya ofreció que Argentina sea sede del mismo y con ello lograría la automática participación como asociación anfitriona.En ese marco,que debía celebrarse en la isla indonesia de Bali el próximo viernes, tras la polémica por el rechazo expresado en el país contra Israel, según informó la Federación de Fútbol de Indonesia.De persistir la postura del "veto" a Israel, uno de los países clasificados, por parte de Indonesia, la FIFA advirtió que ese país asiático podría perder la posibilidad de organizar el torneo previsto entre el 20 de mayo y el 11 de junio, a jugarse en varias sedes de las islas indonesias como Bali, Sumatra y Java., aunque la selección albiceleste no se clasificó para ese torneo.No obstante el presidente de la Federación indonesia, Arya Sinulingga, señaló que está "coordinando" una solución con los Ministerios de Exteriores y el de Juventud y Deportes, al tiempo que alertó sobre las consecuencias de cancelar la celebración del mundial.La Federación advirtió que Indonesia podría no poder aspirar a organizar otro mundial de la FIFA e incluso algunas categorías de fútbol indonesias podrían ser vetadas en algunas competiciones, si mantienen esa postura.Indonesia, el país con más musulmanes del mundo, y otros miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), presentaron su candidatura para organizar el Mundial de 2034.Si los indonesios persisten en la postura de vetar a Israel, entonces la FIFA lo terminaría despojando de la sede y allí entraría a tallar Argentina, que se movió rápidamente, según indicaron fuentes afistas, para "tomar la posta" y conseguir por esa vía, además, algo que no se logró por la deportiva.Esto tiene un doble objetivo, porque también y en caso de ser sede del Mundial sub 20, tal como ocurrió cuando fue campeón en 2001,, al que por ejemplo se podría sumar el promisorio delantero de Manchester United, Alejandro Garnacho,, luego de la renuncia indeclinable de Mascherano.Por eso el encargado de selecciones juveniles, Bernardo Romeo, junto al presidente Claudio Tapia, tendrían que ponerse a trabajar inmediatamente en la búsqueda de un reemplazante que, además, pueda articular a futuro con la selección mayor que conduce Lionel Scaloni.el actual director técnico del sub 17 y ayudante de Scaloni, el cordobésPor lo pronto, los clasificados para el Mundial todavía de Indonesia, son los siguientes: Brasil, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Eslovaquia, Estados Unidos, Islas Fiji, Francia, Gambia, Guatemala, Honduras, Inglaterra, Irak, Israel, Italia, Japón, Nigeria, Nueva Zelanda, República Dominicana, Senegal, Túnez, Uruguay, Uzbekistan y, por el momento, el organizador Indonesia.