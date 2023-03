La decisión de Macri de no postularse "no cambia" el escenario en el FdT

Foto: Laura Lescano.

La decisión que tomó este domingo el expresidente Mauricio Macri de no presentarse a las próximas elecciones "no cambia" el escenario en el Frente de Todos (FdT), afirmaron en la comitiva que acompañó al presidente Alberto Fernández a Estados Unidos para reunirse el miércoles próximo con su par Joseph Biden , y remarcaron que en el espacio oficialistaSobre la decisión de Macri de no competir, en el Gobierno consideraron queen caso de que optara por postularse a una nueva presidencia.Macri formuló, en un video divulgado en YouTube, que la Argentina, y desde el gobierno nacional respondieron que "no es un buen momento para decirlo, cuando nos espera Biden" en Nueva York para mantener una reunión bilateral "que la decidió Biden, no que fuimos nosotros a golpearle la puerta", destacaron.@CJS@"Será el electorado el que dirá si le parece bien o mal" que Macri haya declinado una candidatura, consideraron, y aclararon que "nada tiene que ver con la posición de Cristina" Fernández de Kirchner de no postularse tampoco.", que fue postulado por el propio jefe de Estado el 17 de noviembre de 2021 en Plaza de Mayo, cuando propuso ir a unas PASO en el espacio, "y que ningún dirigente tenga la posibilidad de vetar a otro", remarcaron.Y en pos de la unidad tanta veces demandada en la alianza oficialista", y que también "emerja" una nueva dirigencia.En cuanto a las declaraciones del viernes pasado del diputado nacional y titular del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, de ir a internas, fue valorado por dirigentes cercanos al Presidente porque "es el camino que viene proponiendo" el jefe de estado, más allá de que para algunos -comentaron- ese escenario "es una ofensa".Además, aclararon que "el que menos está hablando de una candidatura" es el propio Alberto Fernández, sino que el mandatario "está buscando" al postulante "que asegure el triunfo", para garantizar que el FdT gane.Para eso, subrayaron que