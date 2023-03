Netanyahu echó a un ministro que pidió frenar el debate sobre la reforma judicial

Foto: AFP

El proyecto del Gobierno de Israel de reforma de la justicia, que generó ya 12 semanas de protestas,, por su pronunciamiento a favor de frenar el trámite parlamentario para favorecer un diálogo y que la iniciativa no se dé con tanta oposición.El primer ministro Benjamin Netanyahu destituyó a Gallant, decisión que anunció en un comunicado en el que advirtió que el ahora exministro "se ha puesto a la espalda del Gobierno".Netanyahu está de visita oficial en Reino Unido., pero no se sabe si seguirá formando parte del Gobierno, resultado de un complejo equilibrio de fuerzas entre los partidos de derecha y ultraderecha que conforman la coalición que sostiene al primer ministro.La agencia Europa Press dio cuenta de que unas 600.000 personas salieron espontáneamente por la noche a las calles de las principales ciudades para repudiar la destitución de Gallant.Según el canal Channel 12,En Jerusalén los manifestantes marcharon desde la vivienda de Netanyahu, en la calle Gaza, hacia la Knesset, el Parlamento israelí y la residencia oficial del primer ministro.Tras conocerse la salida del Ejecutivo de Gallant,argumentó Lapid.E insistió:Según la agencia Europa Press, el ministro de Agricultura, Avi Dichter, aparece como el favorito para suceder a Gallant. Dichter fue director del servicio secreto para el interior de Israel y los territorios palestinos, el Shin Bet.Sin embargo, Dichter también planteó dudas sobre los riesgos para la cohesión y la seguridad del país que supone seguir adelante con la reforma judicial.También podría ocupar el cargo el ministro de Economía, Nir Barkat.por las protestas de la oposición, que denuncia una amenaza para la división de poderes.en un discurso televisado.En las últimas semanas el propio Gallant había mantenido contactos con mandos militares. “Me preocupa lo que he escuchado", advirtió.El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidió de inmediato la destitución de Gallant a Netanyahu."Pido al primer ministro que destituya a Gallant, quien fue nombrado con los votos de la derecha, pero que se ha rendido a la presión de quienes han amenazado con el rechazo (a servir voluntariamente en las Fuerzas Armadas) e intenta parar esta importante reforma", reclamó Gvir.y, según sus críticos, pone en peligro el carácter democrático del Estado de Israel.Channel 12 informó, citando fuentes propias, que el Ejército israelí elevó el nivel de alerta ante el riesgo de que actores externos intenten aprovechar el momento, pero la televisión pública Kan desmintió la noticia.