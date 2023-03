Mateo Retegui marcó otro gol en el triunfo de Italia sobre Malta

Mateo Retegui celebra su gol (Foto AFP).

El delantero argentino de Tigre, nacionalizado italiano, Mateo Retegui marcó este domingo otro gol en el triunfo de Italia por 2 a 0 ante Malta, como visitante, que lo ubicó como escolta, junto con Macedonia, del líder del Grupo C de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024, Inglaterra, ante el que ya había anotado la semana pasada, en su debut con la camiseta "azzurra", el atacante nacido en la ciudad bonaerense de San Fernando.El jugador de Tigre, de 23 años, convirtió de cabeza a los 15 minutos del primer tiempo y el mediocampista maltés, Matthew Guillaumier, marcó en contra de su propia valla a los 27 minutos del mismo período.De esta manera Retegui terminó de redondear un brillante debut en el seleccionado italiano, ya que en el partido anterior, el de su presentación ante Inglaterra con derrota como local por 2 a 1, también había sido el autor del único tanto de su equipo.En ese cotejo el delantero cuyo pase pertenece a Boca Juniors disputó los 90 minutos, mientras que hoy fue reemplazado a, los 20 del complemento por el "gigante" Gianluca Scamacca (1,95 metros).Y como el otro gol de la "azzurra" fue justamente en contra, el hijo del prestigioso técnico de hockey sobre césped campeón del mundo con Las Leonas y olímpico con Los Leones, Carlos "Chapa" Retegui, es el goleador absoluto de los italianos en esta primera ventana eliminatoria rumbo a la Eurocopa.Pero no solamente se quedó en esto el nacido en la ciudad bonaerense de San Fernando que el 29 del mes próximo recién cumplirá 24 años, sino que además se sumó al selecto grupo de ahora cuatro futbolistas que convirtieron goles en sus dos primeros partidos con la selección de Italia.Esa lista la encabeza uno de los más grandes futbolistas de la historia del fútbol italiano como Giorgio Chinaglia, que fue el primero en alcanzar ese logro en 1972. Luego lo sucedió Enrico Chiesa en 1996, y más acá en el tiempo, Riccardo Orsolini, en 2020 fue el antecesor de Retegui.Claro que estas cartas de presentación, y sobre todo la anterior frente a Inglaterra, despertaron el vivo interés de instituciones importantes de Europa, sobre todo de dos clubes cuyo vicepresidente en un caso y director técnico en el otro, son argentinos y conocen bien a Retegui.El primero es Inter por Javier Zanetti y el segundo Atlético Madrid, por su entrenador, Diego Simeone. Según caracterizados medios de Italia y España, ambos clubes, sobre todo el de Milán, que se contactó con el jugador, avanzaron firmemente en las últimas horas para hacerse de sus servicios.El pase de Retegui pertenece a Boca y Tigre tiene una opción de compra por 2.500.000 dólares por su pase, por lo que en caso de llegar alguna de esas u otra oferta desde el exterior, ambas instituciones argentinas se tendrán que poner de acuerdo para cerrar una operación que favorezca a las partes y se presume millonaria.Otro argentino que este domingo también vio acción en estas eliminatorias para la Eurocopa fue el delantero que viste una camiseta azulgrana, aunque en este caso no la de Tigre sino la de San Lorenzo, como es el caso de Andrés Vombergar, en la victoria de su selección, Eslovenia, líder del Grupo H con puntaje ideal al cabo de dos presentaciones, como local sobre San Marino por 2 a 0.Luego de la victoria el club de Boedo felicitó en sus redes oficiales al nacido en la localidad de Villa Luzuriaga, en el oeste del Gran Buenos Aires, el 20 de noviembre de 1994, con el siguiente mensaje: "Felices por vos, Vomba. Eslovenia, que contó con Andrés Vombergar como titular, derrotó 2-0 a San Marino como local y está puntero en el Grupo H de las Eliminatorias para la Eurocopa 2024", describió San Lorenzo.Vombergar fue titular y se retiró lesionado sobre el cuarto de hora del complemento, reemplazado por Zan Vipotnik. En esa hora en cancha dispuso de tres oportunidades como para anotar, escapándoseles las dos primeras por muy poco ante sendas intenciones de cabeza, mientras que la tercera fue desviada en una gran atajada por el arquero de San Marino, Elia Benedetinni.Los goles de los eslovenos fueron convertidos por su delantero Benjamín Sesko y el ingresado sanmarinense Roberto Di Maio, en contra de su valla, a los 11 y 15 minutos del segundo, tiempo, respectivamente.Inglaterra, por su parte, líder de Grupo C con 6 puntos, también en la jornada superó por 2 a 0 a Ucrania con los goles de Harry Kane, máximo artillero de la historia del seleccionado inglés, y de Bukayo Saka, figura de Arsenal, líder de la Premier League.Portugal a su vez con un doblete de su estrella, Cristiano Ronaldo, goleó 6 a 0 a Luxemburgo, de visitante, y se mantiene como líder del Grupo J.El atacante nacido en la isla de Madeira, marcó a los 9 y 31 minutos de la primera parte, en tanto que Joao Félix, Bernardo Silva, Otavio y Rafael Leao completaron las anotaciones para el seleccionado lusoEn otros resultados de la jornada: Kazajistán logró un gran triunfo al dar vuelta un 0-2 para vencer como local a Dinamarca por 3 a 2; mientras que Liechtenstein fue goleado como anfitrión por Islandia 7 a 0 y en la misma condición cayó Irlanda del Norte frente a Finlandia, pero por 1 a 0.=Posiciones=Grupo A: España y Escocia 3 puntos; Georgia, Noruega y Chipre 0.Grupo B: Francia y Grecia 3; Irlanda, Gibraltar y Países Bajos 0.Grupo C: Inglaterra 6; Macedonia 3; Italia, Malta y Ucrania 0Grupo D: Turquía 3; Croacia y Gales 1; Letonia y Armenia 0.Grupo E: República Checa 3; Islas Feroe y Moldavia 1; Albania y Polonia 0.Grupo F: Austria y Bélgica 3; Estonia, Azerbaiyán y Suecia 0.Grupo G: Serbia y Montenegro 3; Hungría, Bulgaria y Lituania 0.Grupo H: Eslovenia 6; Kazajistán, Dinamarca e Irlanda del Norte 3; Finlandia y San Marino 0.Grupo I: Suiza y Rumania 3; Israel y Kosovo 1; Andorra y Bielorrusia 0.Grupo J: Portugal 6; Eslovaquia 4; Bosnia e Islandia 3; Luxemburgo 1; y Liechtenstein 0.