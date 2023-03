Colombo: "Ahora que el Indio grabó un reggae, muchos van a poner el oído en el género"

El Natty Combo y el Indio Solari "Cinco" VER VIDEO

"El reggae goza de buena salud en todo el mundo. El Natty Combo es una banda muy respetada en el ambiente: Te puede gustar o no, pero todos la respetan por su audio y su calidad." Sergio Colombo

A 20 años del álbum debut dely a 14 años de haber sido convocado para que se convirtiera en uno de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, el saxofonista Sergio Colombo logró lo que hasta ahora era "un sueño", que el Indio Solari ponga su voz a una canción del flamante disco del grupo de reggae, en lo que además podría considerarse oficialmente la primera incursión del icónico artista en los ritmos jamaiquinos.Se trata de, un tema originalmente publicado en 2006 en la placa "Super Dubwise" que fue reversionado para "La Misión", la nueva producción del Natty Combo, en donde además colaboran "los fundamentalistas", y que será presentado formalmente el 20 de mayo en Niceto Club, del barrio porteño de Palermo., celebró Colombo en una entrevista con Télam.Pero la participación del Indio con el Natty Combo no llegará sólo hasta ahí. A instancias de, percusionista y asiduo colaborador de la banda, quien suele producir discos en Jamaica con grandes figuras del género, se prevé la edición de un simple con "Cinco" de un lado y una versión dub del mismo tema a cargo de la leyenda en la materia King Jammy., se entusiasmó Colombo.Pero más allá del impacto que genera la voz del Indio, "La Misión" es una sólida producción integral que corrió por cuenta del baterista, que cuenta con los mencionados "fundamentalistas" como invitados en varios cortes y que, a diferencia de otros discos del Natty Combo, llevó dos años de trabajo por la pandemia, pero también porque no había grandes apremios por lanzar el disco de inmediato., confió Colombo.En charla con esta agencia, el líder del Natty Combo brindó detalles sobre cómo se dio la colaboración del Indio en este disco y sobre los efectos que esto puede traer a la escena reggae local, entre otras cosas.-Cuando empecé a tocar con él, empecé a soñarlo, pero bueno, soñar no cuesta nada. Luego del show en Gualeguaychú le dije que ojalá algún día grabe un tema mío, pero me miró como diciendo seguí soñando. Con el tiempo, empecé a tener una relación más amena con él, ir a la casa, y le seguía preguntando, pero siempre me decía que no era que no quería estar, sino que él no sabía cantar reggae. Con el correr del tiempo me dijo que podíamos hacer una colaboración, pero tal vez meter unos coros junto con Déborah porque no sabía cantar reggae. Yo estaba seguro que podía andar bien porque el Natty Combo es como la banda más rockera del reggae nacional. Siempre era "algún día, algún día" hasta que bueno, me dan a dar el premio a la perseverancia, porque un día finamente me dio el sí. Lo lindo es que lo hizo por mí, porque me lo dijo, me dijo que quería darme una mano y verme feliz, pero lo mejor de todo es que está feliz con el resultado, está orgulloso con el producto final. Y la gente está maravillada, se pregunta cómo puede ser que este tipo haga todo bien, que cante un reggae y le salga bien.-No, no solo no siento que lo opaque, sino que siento que sumó. El Natty Combo cumple 20 años, tiene todo un camino previo. Siento que nos pone en un lugar privilegiado. Es el feat de reggae argentino más importante de todos los tiempos y no creo que nadie lo supere. El tipo es un ícono del rock nacional y me da orgullo que cante otro género que no sea el suyo de toda la vida. Toda la vida se abocó al rock, hasta que lo agarré yo (risas).-Los Fundamentalistas no requieren de mucho tiempo, solo cuando tenemos shows y tampoco tenemos tantos shows por año, salvo el año pasado que hubo giras e hicimos un estadio. Eso me permite abocarme a lo mío. La exposición obviamente está porque el Indio es el artista número uno del país, pero al Natty Combo no lo afectó mucho eso. Estos 14 años que toqué con el Indio no me hicieron cortar más tickets. Sí te da respeto, el Indio me colocó en otro lugar.-Es un bonus track del tercer disco del grupo, que lo había hecho con batería electrónica porque me había quedado sin batero. Cuando hubo que elegir una canción para el Indio, siempre me pareció que esta tenía la letra más rockera. Intenté hacer otras canciones, pero no hubo caso. Era esa la que le iba a quedar bien a él.-El reggae goza de buena salud en todo el mundo. El Natty Combo es una banda muy respetada en el ambiente: Te puede gustar o no, pero todos la respetan por su audio y su calidad. En los `90 yo tocaba en Los Cafres y hemos compartido shows con Nonpalidece y Resistencia Suburbana y no metíamos más de cien personas. Luego hubo una oleada muy grande, la moda se fue, después volvió. Lo bueno es que cuando pasan estas cosas, queda gente con esa cosa de fanatismo por el género. Hoy por hoy, predomina el trap entre los jóvenes y el reggae está más relegado, pero a diferencia de hace 35 años, hubo algunos cambios. Al menos ahora los grupos llenan cuando tocan y antes no pasaba. Lo que pienso, y es importante, es que gracias a que el Indio grabó una canción de reggae, va a haber mucho ricotero y rockero de alma que va a poner el oído un poco en el género. No solo en el Natty Combo, sino en el reggae en general; y ahí siento que gané, porque le hago un bien al género que tanto amo.