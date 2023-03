Los precandidatos de la oposición que insisten en negar los crímenes de la dictadura

Un sector de JxC se empeña a desconocer los crímentes de la dictadura militar. (Foto: Sebastián Granata)

Ricardo Bussi, el hmbre de Milei en Tucumán.

López Murphy y sus polémicas declaraciones: "No hay 30 mil desaparecidos. Fue un número artificialmente inflado". (Foto: Victoria Gesualdi)

Joaquín de la Torre apoyó a Videla y Massera.

A 40 años del retorno de la democracia,se presentan ante la sociedad con discursos que pretenden negar o distorsionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.Es un fenómeno explicado por un especialista como parte depresentes en distintas partes del mundo y que representará en el país "un desafío" para los partidos "verdaderamente democráticos".Durante la semana que culminó el viernes pasado con, además del siempre presente reclamo por "juicio y castigo a las culpables" de los crímenes de la dictadura de 1976, hubo espacio también para repudiar los discursos los niegan o ponen en duda.y un imperativo subjetivo: aprendimos a incorporar determinadas formas de trato, estrategia política y recursos ante la violencia y la crueldad para que eso nunca más se tenga que repetir. Estos negacionismos contemporáneos buscan destruir esos aprendizajes", dijo a Télam, quien lidera el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de Unsam (Universidad Nacional de San Martín)-Conicet.Para el sociólogo, que encabezó las jornadas sobre negacionismo realizadas el jueves pasado en la ExEsma -en el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos-,. Y ejemplificó con los casos del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, del expresidente estadounidense Donald Trump y del partido de derecha español VOX.Ipar explicó que estos "movimientos políticos autoritarios negacionistas" se presentan públicamente "denunciando que algo fue robado" y culpabilizan por "los tiempos de crisis" a determinados sectores de la sociedad, que pueden ser colectivos sociales como "los negros" en Estados Unidos y "los migrantes" en Europa, pero que en Argentina -según el sociólogo- los apuntados son algunos "partidos políticos"."Los que defienden los derechos humanos no defienden valores ni principios éticos sino que 'están robando algo, que es lo que a vos te falta'", indicó el sociólogo para graficar el pensamiento y cómo operan los discursos de derecha en el país, que generan "disparatadas teorías" para explicar "el origen de la crisis".El viernes pasado,, dijo ante decenas de miles de personas congregadas en la histórica plaza: "ReclamamosLa líder de Abuelas hizo alusión de esa manera a, cosechando repudios de diversos dirigentes políticos y del propio presidente Alberto Fernández.Macri, que hace varios años llamó "guerra sucia" a lo ocurrido durante la última dictadura y que, es el mayor referente opositor que tiene una polémica posición sobre este período histórico, pero no es el único.Son varios los dirigentes que aspiran a algún cargo en el Ejecutivo en las próximas elecciones y que ponen en discusión el total rechazo a la dictadura, uno de los pocos consensos vigentes en la sociedad tras casi cuatro décadas de democracia."Carlotto abandona 'la lucha' por los DDHH. Ahora se dedica a la ecología. El nuevo curro de la izquierda", tuiteó sobre una campaña de Abuelas, quien también se despachó hace unos meses contra la figura de la expresidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, al decir luego de su muerte que "incitó a la violencia" con la "excusa" de los derechos humanos., quien fue ministro del Interior del dictador Roberto Viola, presidente de facto en 1981- tiene el apoyo de un sector variopinto del PRO: es la alfil del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta en esa provincia, pertenece a Republicanos Unidos -corriente interna del partido amarillo que apadrina Patricia Bullrich-, y recibió también la bendición del propio Macri.Pero además del apoyo del fundador del PRO,"Aunque hoy estemos en espacios distintos,Milei encabeza el último movimiento de ultraderecha que irrumpió en la escena pública del país, un dirigente al que el sociólogo Ipar calificó del "síntoma más claro de la emergencia del discurso negacionista".Que la izquierda haya logrado imponer en la batalla cultural este tipo de cuestiones no quiere decir que sea verdad", dijo el diputado al presentar hace unos meses su alianza en Tucumán con el legislador Ricardo Bussi, hijo y heredero político del represor Antonio Bussi, condenado por crímenes de lesa humanidad en esa provincia.además de haber asegurado que "llamaría al Ejército para que esté en las calles", pidió -cuando se cumplieron 40 años del último golpe militar- la construcción de un monumento para evocar la "reconciliación social"."¿No es hora de darnos un abrazo simbólico, aunque sea a través de un acto y un monumento conjunto?", pidió el entonces concejal tucumano con el objetivo de "sanar la mayor fragmentación y herida de la historia reciente argentina".En ese sentido,la cantidad de detenidos-desaparecidos es el precandidato a jefe de Gobierno porteño porque en vísperas del 24 de marzo reiteró en Twitter lo que hace unos años dijo en un estudio de televisión:Por su parte,, tiene en su haber una solicitada publicada en diarios el 20 de junio de 1989, en la que manifestó su apoyo a la dictadura militar.y derrotaron a las organizaciones terroristas que pretendieron imponernos un régimen marxista", se proclamó junto a las firmas de los genocidas condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.En este contexto de proliferación de precandidatos con posturas negacionistas, el sociólogo Ipar aseguró que los partidos políticos del país que se consideran "verdaderamente democráticos" van a tener "grandes desafíos" porque deberán "posicionarse" ante "cuestiones de principios"."Van a tener que elegir qué tipo de propuesta de derecha le ofrecen a la sociedad. Si una derecha violenta autoritaria y cruel u otro tipo de derecha. Hoy parece que va ganando la primera. Hay que ver qué decisiones toman quienes no quieren estar mezclados con esta propuesta política", completó.