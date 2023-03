Buscan destrabar las negociaciones en el Senado para lograr una sesión con temas consensuados

Los temas que ambos sectores podrían acordar son los pliegos para designar jueces, los acuerdos de las Fuerzas Armadas, la ley de Lucio y la ley Alcohol Cero. / Foto: Prensa

El oficialismo del Frente de Todos (FdT) y el principal bloque de la oposición de Juntos por el Cambio (JXC) buscarán esta semana destrabar las negociaciones para conseguir sesionar con temas de consenso y romper de ese modo los más de cuatro meses de inactividad del Senado.Las recriminaciones sobre la responsabilidad de la inacción en la Cámara Alta se acentuaron en las últimas horas entre ambos sectores, pero fuentes de las dos bancadas mayoritarias no descartan retomar el diálogo para lograr una sesión entre miércoles o jueves con un temario acordado."La oposición tenía la directiva de no sesionar hasta que se termine el tema del juicio a los miembros de la Corte, su estrategia es que el Congreso no funcione, una estrategia de una dictadura", dijo el jefe de los senadores del FdT, José Mayans.Mayans admitió que el oficialismo ya no cuenta con el número necesario de senadores para lograr el quórum propio, por lo que es necesario el diálogo político para conseguir el debate en una cámara que no funciona desde el 16 de noviembre último, cuando se aprobó el Presupuesto 2023.Tras conocerse los pedidos de sesión especial formulados la semana pasada por los bloques de JxC y de Unidad Federal,que también fue aprobada en la Cámara baja.Mayans afirmó que hay "40 pliegos de la Justicia federal con despacho de comisión, incluido algunos que son unánimes, que no son sólo para solucionar el problema de Santa Fe, pero para luchar contra el narcotráfico necesitamos una visión federal"."Vamos a tratar de llevar los temas en los cuales tengamos acuerdos, como los pliegos para jueces, los acuerdos de las Fuerzas Armadas, la ley de Lucio, vamos a ver si tenemos acuerdo para la ley de Alcohol Cero y la baja impositiva para la innovación tecnológica", agregó, en declaraciones a El Destape.Mayans recordó que cinco senadores que pertenecían al FdT -Guillermo Snopek, Edgardo Kueider, Carlos Espínola, Alejandra Vigo y Eugenia Catalfamo- "hicieron un bloque propio" y admitió que "con la falta de estos cuatro" el FdT "perdió" el quórum."Tuvimos una división de un grupo que está trabajando ahora con (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti y con el gobernador (de San Luis Alberto) Rodríguez Saá, y tengo entendido que también con el gobernador de Entre Ríos (Gustavo Bordet)", contó el senador por Formosa.Ese bloque formalizó un pedido de sesión especial para el miércoles 29 de marzo para tratar, entre otros temas, la designación de jueces de la ciudad de Rosario, afectada por una seguidilla de crímenes que se le adjudican al narcotráfico.El interbloque de senadores de JxC se sumó con un pedido similar aunque por el momento no unificaron posturas.En una nota enviada a la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, el espacio conducido por los radicales Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff solicitó sesión para el 30 de marzo para tratar también la designación de jueces y la llamada ley Lucio."Son numerosos temas requieren tratamiento urgente", dijeron en su misiva los legisladores de la oposición y señalaron a la vicepresidenta como responsable de la parálisis del Congreso y de tratar de imponer "una agenda acorde con sus intereses particulares".Mayans rechazó esas acusaciones, a las que calificó como "falsas", y aseguró que se busca "estigmatizar a las personas", en referencia a Fernández de Kirchner, al hacer circular mentiras para "dañar la imagen", en este caso de "la dirigente política que cuenta con mayor consideración popular" y "que puede volver a ser presidenta", puntualizó."Ese es un estilo de acción que ha utilizado mucho el PRO y hay algunos medios importantes que no están ajenos a ello", cuestionó.Para Mayans, "atacan a Cristina porque es la persona que en la política argentina tiene mayor consideración popular, es la que mejor mide", resaltó.Mayans no obstante no descartó que continúen las negociaciones y el diálogo:, dijo y recordó que en la sesión preparatoria del 24 de febrero el oficialismo había buscado introducir más temas.