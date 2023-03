Pedro Aznar deleitó a Bariloche con "El mundo no se hizo en dos días"

Pedro Aznar estuvo en Bariloche. /Foto: Eugenia Neme.

, donde este sábado sumergió al público patagónico en un viaje espiritual, arquetípico y consciente compartiendo tanto temas clásicos como de su más reciente disco doble “El mundo no se hizo en dos días”.La cita en el gimnasio María Auxiliadora de la localidad andina comenzó a las 21.15 se extendió hasta aproximadamente las 23 en un concierto tranquilo e intimista sostenido en un excelente sonido que constituyó la novena parada del tour donde el artista está mostrando el flamante repertorio grabado entre octubre de 2018 y noviembre de 2022 y que lanzó en diciembre último.y lo acompañó en algunos de sus temas pero también por momentos prestándole una profunda escucha el autor que bien sostuvo “somos protagonistas de nuestra historia”.La presentación barilochense del músico y poeta formó parte del tramo patagónico de una recorrida que desde el sábado pasado pasó por Cipolletti, Neuquén, Zapala, San Martín de los Andes y Villa La Angostura y que completará una docena de funciones pasando por Esquel (esta noche), Puerto Madryn (el 28), Trelew (el 29), Comodoro Rivadavia (el 31), Caleta Olivia (el sábado próximo) y Puerto Deseado (el domingo venidero)., Aznar aborda temas del mundo espiritual, mitológico y arquetípico, con letras que hablan del amor personal con sus cielos e infiernos, la crisis ambiental mundial y la desidia de los gobiernos al respecto para constituir lo que definió como su obra “más personal en mucho tiempo”, según explicó., apela al reggaetón "Yo no voy a cantarle a tu culo", el vals "Un simple abrazo", con texto de Víctor Heredia, la polonesa "Polonaise" y temas de crítica al desastre climático como el que da título a la placa, "Corpoland", "Salve" y "Aceitosaurio".Otros títulos propios allí reunidos son "Dejando la tormenta atrás", "Mientras", "En espejo", "Canción de otoño", "Tu corazón", "En el aire del mar", "Tu madre fue una perra", "Duermevela", "1918 revisitado", "Pilgrimage", "Diamante" y "September blues", al que se añade un solo cover, la versión en español de la balada "Todo de mí", del norteamericano John Legend.El exintegrante Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Spinetta Jade y Pat Metheny Group e icono del rock argentino, compartió un recorrido por diferentes canciones de su vasta trayectoria, entre las cuales no faltaron sus grandes éxitos.En el cierre del recital, el artista impresionó al público interpretando su tema “Quebrado" a capella.