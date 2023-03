Los detalles de la vida de los caballos de los Granaderos que escoltan a los presidentes

Peluquería y vacaciones para los caballos de los Granaderos. /Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

Foto: Pepe Mateos.

Los caballos entrenados para ser escolta presidencial y desfilar por la ciudad, dijeron a Télam integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", mientras queEjemplares de esta raza, entre otros, se mostrarán en la 20° edición de la exposición Nuestros Caballos que se realizará en La Rural del 28 de marzo al 2 de abril y tendrá entre sus principales atracciones campeonatos, remates, jornadas académicas y de equinoterapia.En una recorrida por el histórico cuartel ubicado en la Avenida Luis María Campos al 554, en el barrio porteño de Palermo,Creada por el General San Martín en 1812,, que llevan nombres de las batallas en las que intervinieron hace más de 200 años por la independencia de nuestro país y Latinoamérica.Desde 1907, por disposición del entonces presidente Figueroa Alcorta, el Regimiento de Granaderos se desempeña como escolta presidencial y sus misiones principales son prestar seguridad y custodia al presidente tanto en Casa de Gobierno como en la Quinta de Olivos y transmitir el legado sanmartiniano.Una de las actividades más importantes que realizan tiene lugar cadaDos semanas antes del acto,"En diciembre empieza la licencia para el personal militar y los caballos se toman vacaciones de diciembre a marzo", indicó a Télam el teniente Joaquín Molinari y agregó que cuando los animales regresan se les corta el pelo y las crines.En una jornada al mediodía, decenas de caballos estaban en los patios de las caballerizas tomando agua de piletones y aguardaban el horario del almuerzo."Del campo vienen peludos y a veces lastimados porque se pelean. Así que la preparación comienza con el bañado y la rasqueta (un cepillo rústico)", explicó a Télam el soldado Carlos Romero, encargado de cuidar desde hace seis años a los 34 caballos del escuadrón Riobamba."Le pasamos la rasqueta para que quede más brilloso y para que no se le caiga todo el bodoque de pelo al tocarlo. Queda todo lisito el caballo; es como su maquillaje", agregó riendo Romero, de 24 años y oriundo de Corrientes.Mientras Romero terminaba de bañar con baldes de agua a Nene, un caballo "temperamental, pero muy manso", contó que para él es "un lujo" poder trabajar con estos animales."Lo que a mí más me gusta es, primero, el perfume de ellos. Y después, que son unos amigos fieles, no te van a abandonar nunca", precisó mientras se escuchaban resoplidos de los animales.Una vez terminado el baño, Romero soltó a Nene y éste salió corriendo hasta su box en el interior de la caballeriza, ya que estos equinos recuerdan solos el box que les pertenece., raza que fue declarada por la ley 27.414 como Caballo Nacional y Patrimonio Cultural de la Argentina."Para cualquier criador es un honor que su caballo sea parte del Regimiento de Granaderos", dijo a Télam Raúl Etchebehere, presidente de la Asociación de Criadores de Caballos Criollos., señaló.Los animales llegan al Regimiento alrededor de los 4 años y pasan por un período de adaptación para que el granadero pueda montarlos. Recién entre los 7 y los 10 años alcanzan la madurez y, cuando tienen más de 20, les dan vida de campo para que disfruten sus últimos años después de haber conocido a presidentes, ministros y embajadores de múltiples países., indicó a Télam Diego Orazi, presidente de la Asociación de Criadores Argentinos de Caballos Cuarto de Milla.Durante la visita al Regimiento, Télam también recorrió los jardines sobre la Avenida Luis María Campos. Allí, Mercurio, un caballo de pelaje alazán de color marrón rojizo caminaba montado por un granadero que, con suaves silbidos y tirando de las riendas, le indicaba el camino hasta el monumento que homenajea a todos los equinos del Regimiento y reza "¡La Patria se hizo a caballo!".Al pie de la escultura de un caballo, Mercurio, de carácter tranquilo, jugaba masticando el freno y posaba para las fotos que acompañan esta nota. Vestido con la montura de gala, llevaba alrededor de su cabeza galones enchapados en bronce que son lustrados antes de cada desfile.Sin embargo, unos minutos después empezó a "manotear" golpeando una de sus patas delanteras contra el suelo, como si escarbara la tierra, en señal de protesta."Ya quiere almorzar", indicó el granadero. Es que los animales tienen tanta buena memoria que, cuando llega la hora, "se desesperan por ir a comer", agregó.Respecto a cómo se entrenan para desfilar por la ciudad, el teniente Molinari indicó que cada semana realizan "prácticas de galas montadas" y todos los días los caballos caminan 40 minutos por la pista de arena o recorren el cuartel para evitar cólicos y otros problemas de salud.Los granaderos aseguraron que para dirigir al caballo por la ciudad el truco está en el manejo del jinete. Consultados si alguna vez un animal se descontroló durante un desfile, Molinari contó que "nunca pasó algo grave más que una caída del caballo".señaló.Para Molinari, la experiencia del desfile es "única" y relató: "El reconocimiento de la gente cuando uno sale del cuartel es una sensación increíble porque uno se remonta a la época donde estaban los primeros granaderos. Hoy el reconocimiento es por lo que ellos obtuvieron, entonces nosotros tenemos que mantener el legado sanmartiniano tanto en la ceremonia como en el día a día".Es justamente en el día a día donde unos 750 efectivos trabajan en el cuartel para que cada vez que se los necesite todo esté listo para servir a la Patria.