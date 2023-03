Francia: Macron cayó en las encuestas en beneficio de los extremos ideológicos

Macron cae en encuestas a expensas de los extremos ideológicos. Foto: AFP

La primera ministra de Francia,, envió su apoyo a la Gendarmería y a los Bomberos frente a una "intolerable oleada de violencia" en, al menos tres graves, mientras encuestas mostraron un retroceso en la intención de voto al Gobierno a partir del descontento por la reforma jubilatoria.Borne, además, anunció una serie de reuniones, en la semana que comenzará el 3 de abril, con sindicatos y organizaciones en busca de “apaciguar al país”., como lo es la irresponsabilidad del discurso radical que los alienta", escribió Borne en su cuenta de Twitter. Aunque el Ministerio del Interior condenó la violencia contra los agentes, también aseguró que tomará medidas tras la filtración de un audio en el que varios policías amenazaban con "enviar al hospital" a unos manifestantes, según la televisora BFMTV."El prefecto de Policía habló y dijo que condenaba estos comentarios inaceptables y que se había abierto una investigación, que en las próximas horas, esperemos, se darán las conclusiones., citó la agencia de noticias Europa Press.Más de 6.000 manifestantes ecologistas, según las autoridades; unos 30.000, según los convocantes, se concentraron el sábado en la localidad de Sainte-Soline, en el centro-oeste de Francia, para protestar contra la construcción de embalses agrícolas.Durante la manifestación se produjo una suerte de batalla campal y hubo graves enfrentamientos con la policía que derivaron en la detención de al menos once personas.Además,, uno de ellos por un impacto en un ojo, según los convocantes. Uno de los manifestantes está en estado crítico, según la agencia Europa Press. Fuentes de la Gendarmería informaron de 37 heridos, incluidos varios agentes.La Inspección General de la Policía Nacional (IGPN) reveló que se abrieron 17 investigaciones desde el 19 de enero por posibles casos de violencia policial excesiva.La máxima responsable de la IGPN, Agnès Thibault Lecuivre, explicó que se detectó "un cambio en la naturaleza de individuos particularmente radicalizados que no estaban en los primeros días de acción nacional"."En esta encuesta hay una perdedora y es la mayoría actual. Si hubiera una votación, el castigo sería muy claro", subrayó el director gerente de Ifop, Frédéric Dabi.y la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes), liderada por Jean-Luc Mélenchon. Estas serían las dos formaciones más votadas en unas posibles elecciones anticipadas con un 26 por ciento de apoyo cada una.Los grandes perdedores serían así los partidos que apoyan a la mayoría del presidente, ya que la coalición Renacimiento del propio Macron caería al tercer puesto (22 por ciento, cinco puntos menos)., que pasa de un 11 a un 10 por ciento de intención de voto.También este domingo, el portavoz del Gobierno, Olivier Véran, pidió a todas las fuerzas políticas condenar la violencia en las recientes protestas, en referencia a los graves disturbios del jueves en la última jornada de paro general contra la reforma.Obviamente no confundo las manifestaciones de las últimas semanas organizadas por los sindicatos, las familias que seguían marchando el jueves y los rebeldes que vienen a sembrar el caos", apuntó.El portavoz del Gobierno alertó que "desde hace 20 años" se ve "un incremento en el uso de la violencia en los grandes momentos de protesta social"."Este fenómeno no es exclusivo de las (protestas por la reforma de las) pensiones. Vea los grupos violentos de ultraizquierda en Sainte-Soline", apuntó.Para ello pido un discurso fuerte de todas las fuerzas políticas para afirmar que no tiene cabida en la sociedad", argumentó. Además, Véran cargó contra Le Pen y Mélenchon, por su "ambigüedad". "Hay una continuidad entre la violencia del discurso político y la violencia expresada en la calle", reprochó.Mientras, continúan las reacciones por la respuesta policial a las protestas. Así, el jueves se registró un pedido en la plataforma web de la Asamblea Nacional que pide la disolución de la unidad antidisturbios Brigadas Motorizadas de Represión de Acciones Violentas (BRAV-M) que cuenta ya con 28.615 firmasTres diputados de Nupes habían pedido ya el miércoles la suspensión provisional de las actividades de las BRAV-M. Las BRAV-M fueron creadas en 2019 por el prefecto de la Policía de París, Didier Lallement,La primera ministra Borne, mientras, buscó llevar algo de calma con su anuncio de reuniones con “grupos parlamentarios, partidos políticos, sindicatos y colectivos” para conversar sobre la reforma de las pensiones con el objetivo de "apaciguar al país".Hay que encontrar el buen camino: ¿encuentro bilaterales, una intersindical? Hay que calmar las cosas", afirmó la primera ministra en una entrevista con la agencia AFP.