Ucrania acusó a Rusia de tomar como "rehén" a Bielorrusia con el envío de armas nucleares

Ucrania acusó a Rusia de convertir a la vecina Bielorrusia en su "rehén nuclear", un día después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara el despliegue de armas nucleares tácticas en el territorio de su aliado, a la vez que el Kremlin dijo queescribió en Twitter el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Oleksii Danilov, quien consideró que la decisión es "un paso hacia la desestabilización interna del país".También este domingoEn tanto, para el consejero presidencial ucraniano Mijaílo Podoliak, el mandatario ruso admite, con esta medida, que "tiene miedo de perder (la guerra) y que todo lo que puede hacer es dar miedo", recogió la agencia de noticias AFP.El pasado sábado,en respuesta a la decisión del Reino Unido de suministrar a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido.Por su parte, pero colocar armas atómicas en un país limítrofe con Ucrania, la Unión Europea (UE) y la OTAN sube la apuesta.En una entrevista televisiva de el pasado sábado, también amenazó con ordenar el uso de obuses de uranio empobrecido en Ucrania si este país recibe ese tipo de armas de Occidente, y dijo que Rusia no hacía otra cosa que imitar a Estados Unidos que "hace eso desde hace décadas", declaró al canal Rossiya 24., agregó, asegurando haber alcanzado un acuerdo con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko., en el poder desde hace casi 30 años,Putin dijo que empezará a entrenar tripulaciones el 3 de abril y planea terminar la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armamento nuclear táctico en Bielorrusia el 1 de julio.y los dos países aliados han mantenido estrechos vínculos militares.Desde entonces cundió el temor a que Bielorrusia se uniera a la ofensiva en Ucrania, peroEl uranio de bajo enriquecimiento (menos de 20%) incluye el usado en los reactores. El empobrecido (menos de 0,3%) se usa para fabricar municiones antiblindaje.El uso de municiones de uranio empobrecido implica riesgos de carácter tóxico para los militares y la población de las zonas donde se usa.A diferencia de las armas nucleares estratégicas, más poderosas y de largo alcance,, y tienen un radio de acción de 800 kilómetros o menos.En declaraciones a la televisión rusa,"Es precisamente por ello por lo que políticos en Occidente dicen que se está empezando a construir un eje similar al que los regímenes fascistas de Alemania e Italia y los militaristas de Japón articularon en la década de 1930", dijo Putin, recogió la agencia de noticias Sputnik.En 2022, los líderes de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur fueron invitados a la cumbre de la OTAN en Madrid, como reconocimiento de la importancia que la alianza atribuye a la región del Indo-Pacífico.Dos miembros clave de la OTAN, Estados Unidos y Reino Unido, anunciaron en septiembre de 2021 una alianza de defensa con Australia -AUKUS por las iniciales en inglés de sus tres miembros- con el que buscan contrarrestar la influencia de China en el Indo-Pacífico, entre otras cosas, promoviendo la construcción de submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.El pasado sábado,La organización antinuclear británica Campaign for Nuclear Disarmament advirtió después del anuncio británico que su uso provocaría un "desastre medioambiental y sanitario adicional para quienes están en el centro del conflicto" de Ucrania.La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), ganadora del Premio Nobel de la Paz, advirtió el mes pasado que el riego de uso de armas nucleares se acentuaba con la prolongación del conflicto en Ucrania.Putin suspendió en febrero la participación de Rusia en el tratado de desarme nuclear Nuevo START, que había firmado con Estados Unidos, y acusó a los países occidentales de "atizar" el conflicto en Ucrania.