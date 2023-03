Independiente busca paz en la Copa Argentina

Foto: Raúl Ferrari.

Independiente, de turbulento inicio de temporada, se enfrentará este domingo ante Ciudad de Bolívar, de la Liga Federal A, en un partido de la instancia de 32avos. que marcará su debut en la Copa Argentina 2023.El encuentro está programado para las 18:00 en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, con arbitraje de Ariel Penel.por la mala campaña en Liga Profesional (LPF).El equipo se ubica vigésimo con 8 unidades (1-5-2) y el novato entrenador, una apuesta de la nueva dirigencia encabezada por Fabián Doman, no resistió el último empate de local ante el último Colón de Santa Fe, tras el que se produjo una manifestación de hinchas en el hall principal del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.Monzón, campeón de la Copa Libertadores e Intercontinental en 1984 con el equipo de José Omar Pastoriza, ya cumplió funciones de "bombero" en Independiente a finales de la temporada 2004 y también fue ayudante de Julio César Falcioni en el último tiempo de la gestión de Hugo Moyano., aunque la dirigencia avanza para la contratación de Ricardo Zielinski, recientemente desvinculado de Nacional de Montevideo.Independiente no gana un partido desde el 28 de enero pasado cuando debutó en la LPF con victoria ante Talleres (1-0). Desde entonces, acumuló cinco empates y dos derrotas.En caso de hacerlo este domingo avanzará de ronda a la espera del ganador de Central Córdoba de Santiago del Estero y Comunicaciones, de la Primera B Metropolitana.Ciudad de Bolívar es un joven club fundado hace 20 años, que ascendió en 2021 al Torneo Federal A, tercera división del fútbol argentino. Actualmente, lidera la Zona B de esa competencia tras vencer a Estudiantes de San Luis y empatar con Deportivo Argentino de Monte Maíz, Córdoba, en sus dos primeras presentaciones.Las "Águilas" son dirigidas por el "Indio" Hernán Darío Ortiz, ex zaguero y entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.