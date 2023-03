Tras los devastadores tornados, Misisipi se prepara para nuevas tormentas

El estado de Misisipi, en el sur de Estados Unidos, se prepara este domingo para nuevas tormentas después de que varios tornados asolaran la región y dejaran al menos 25 muertos, en tanto el presidente Joe Biden ordenó desplegar ayuda federal para la zona."Es una tragedia", tuiteó el gobernador Tate Reeves, al hablar de los "daños devastadores" causados la noche del viernes por los tornados que azotaron más de 150 km del estado de oeste a este.El balance asciende a, según los servicios de emergencia del estado (MSEMA).Cuatro personas que habían sido dadas por desaparecidas fueron halladas, mientras los equipos de rescate siguen buscando víctimas, de acuerdo a la información reproducida por la agencia de noticias AFP.En tanto, el presidente Joe Biden ordenó este domingo desplegar ayuda federal al estado, destinada a subvenciones para alojamientos temporales, reparaciones de casas y préstamos a tasas reducidas para cubrir las pérdidas de los bienes no asegurados.En un comunicado anterior, el mandatario sostuvo que vio imágenes "desgarradoras" y subrayó que su Gobierno hará "todo lo posible para ayudar", el tiempo que "sea necesario".Para este domingo, con vientos fuertes y granizo.La agencia de gestión de urgencias advirtió que "no se podía excluir la posibilidad de tornados".En Rolling Fork, una ciudad de unos 2.000 habitantes en el oeste del estado de Misisipi, se podían ver hileras de casas arrancadas, las calles llenas de escombros y coches volcados. También había árboles esparcidos por el suelo.Unos 4.800 habitantes no tenían electricidad en Misisipi, y cerca de 11.000 hogares y empresas seguían a oscuras en el estado vecino de Alabama, según la web poweroutage.us.En esta última ciudad las tormentas también fueron violentas y un hombre falleció cuando su caravana volcó, anunciaron las autoridades del condado de Morgan.