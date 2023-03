Guiliano: el gobierno de Macri "derrumbó la inversión" en trenes en el interior del país

“En total recuperamos 2.500 km de vía en todo el país", aseguró Diego Giuliano. Foto: Victoria Egurza.

En línea con esto, hablemos en serio y sin demagogia: qué priorizamos? ¿Cuánto nos cuesta a todos los argentinos el tren a Mendoza que tarda 28 horas? ¿A cuántos argentinos beneficia realmente? ¿De dónde sale esa plata? ¿Qué estamos dejando de hacer para operar este servicio? https://t.co/rGlLeZoGs5 — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) March 24, 2023

El, aseguró que la gestión de Mauricio Macri "derrumbó la inversión" en trenes en el interior del país y solo "priorizó" a la Ciudad de Buenos Aires, al rechazar las criticas del ex ministro macrista, quien objetó la reanudación del servicio de Buenos Aires a Mendoza, rehabilitado hace dos días.Giuliano señaló que “nuestros trenes llegan cada vez más lejos porque lo destinado a trenes no es un gasto, es inversión social” y admitió que “el tiempo de viaje a Mendoza no es el ideal todavía”, y aclaro que "no se puede optimizar un tren que no existe”.Giuliano le contestó a través de su cuenta de Twitter las críticas formuladas por la misma red por el ex ministro Guillermo Dietrich, quién había criticado la rehabilitación del tren a Mendoza y cuestionado por esa vía, la estrategia de conectividad del Gobierno nacional.“LaEn los 4 años de gestión macrista derrumbaron la inversión y priorizaron a CABA sobre el resto del país. Quisieron matar al tren y les duele que esté vivo”, sostuvo Giuliano.Remarcó que “, pero no se puede optimizar un tren que no existe. Una conexión de 1.000 kilómetros, que para algunos no vale la pena, para nosotros acerca pueblos, familias, trabajadores, estudiantes a lo largo de 5 provincias”.Posteriormente afirmó que “lamentablemente, de los USD 45 mil millones de deuda que tomaron durante el gobierno de Mauricio Macri, no destinaron ni uno sólo para el desarrollo ferroviario de la Argentina, como se hace en todo el mundo, y como se debería hacer acá, en el octavo país más extenso del planeta”.“Lo que molesta a Dietrich no es un hecho aislado: desde que asumimos en 2019 reactivamos 15 ramales ferroviarios de pasajeros y 3 ramales de carga, reconectando 67 localidades. Y como creemos en una Argentina federal, estos trabajos se realizaron en las provincias de Salta, Neuquén, Córdoba, San Luis, Mendoza, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero”, puntualizó.Agregó que “en total,(TAC), generamos nodos logísticos para integrar la carga entre el tren, el barco, el camión y el avión. Tenemos una mirada estratégica que ellos no tuvieron por incapacidad o porque no les importó”.“Tan estrecha es esa visión que siguen pensando en un transporte que solamente priorice a las low cost. Es con las low cost y también con el resto de los sistemas. Es la multimodalidad que llega a todos los sectores sociales, tal como estamos haciendo”, insistió Giuliano.Señaló que “gestionar el transporte es hacer crecer a todos los modos, para que todos den su máximo potencial. Es fomentar el desarrollo multimodal al alcance de todos y todas. Destruir algunos modos en beneficio de otros no es gestión, es redireccionamiento. En nuestra gestión creció el uso del tren de carga, el uso del tren de pasajeros y también crecieron las flotas de las Low cost y la de Aerolíneas para brindar servicios de carga”.“Crecieron todos los modos y nuestros trenes llegan cada vez más lejos porque lo destinado a trenes no es un gasto, es inversión social”, concluyó.Los millones de pesos que se gastan en estos servicios, postergan inversiones más urgentes como la reconstrucción de los accesos ferroviarios y la integración de los barrios populares sobre terrenos ferroviarios de Rosario donde se aloja el narcotráfico”.Y sostuvo que “en línea con esto, hablemos en serio y sin demagogia:¿De dónde sale esa plata? ¿Qué estamos dejando de hacer para operar este servicio?”.Giuliano respondió con un hilo en Twitter que también incluyó videos con testimonios de habitantes de los pueblos por los que volvió a pasar el tren y de trabajadores e integrantes de empresas que también se benefician con la vuelta del servicio.