Massa: "Hay un fallo judicial que pretende dejar a Cristina fuera de la cancha"

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que el fallo de la causa Vialidad "pretende dejar a Cristina (Fernández de Kirchner) fuera de la cancha, claramente" al referirse a la sentencia que condena a la Vicepresidenta a seis años de prisión y la inhabilita para ocupar cargos públicos.Massa habló con radio Mitre y se refirió"Entiendo que hay un fallo judicial que pretende dejar a Cristina fuera de la cancha claramente", señaló el ministro sobre la sentencia que recibió la vicepresidenta en la causa Vialidad.En ese marco, el dirigente reiteró que ser ministro de Economía "es incompatible" con una candidatura a presidente y que el compromiso del Gobierno ahora debe "estar puesto en dar estabilidad económica, mejorar ingreso, darle certidumbre al mercado cambiario y acumular reservas"."Si yo digo cada vez que me preguntan que ser ministro de economía es incompatible con ser candidato, ¿para qué me suben a un ring en el que yo no me subo?", respondió ante la insistencia de los periodistas.Asimismo, Massa destacó: "En el trabajo que vengo llevando adelante en el ministerio de Economía, más allá que puedo tener diferencias en lo privado, a la hora de llevar adelante las medidas, absolutamente todo el FdT ha tenido hacia mi persona y equipo un nivel de cohesión y compromiso que yo debo agradecer".En tanto, aseguró que "a la hora de llevar adelante la gestión" discute "todos los temas con absoluta vehemencia y pasión" y sostuvo que eso hace "que cada discusión que pueda dar con cualquiera, sea de mi equipo o del gobierno, se de en un marco de vehemencia"."Terminemos con la mentira de que en política es todo dulzura. Hay momentos de hablar de manera cordial y momentos donde se discute", subrayó.