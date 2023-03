Alejandro Bustos, hacedor de dibujos con arena donde se conjuga lo artesanal y tecnológico

"Siempre he disfrutado mucho del proceso creativo. No me preocupa borrar los dibujos, porque viene otro y otro más, en cada presentación" / Foto: Cris Sille.

"Lo más divertido es el estar haciendo y el aprendizaje del desapego"

Alejandro Bustos, artista plástico especializado en dibujo con arena a mano alzada, quien participó del espectáculo "No traigan flores", de Mariana Enriquez, en el teatro Coliseo recreando las lecturas que realizaba la escritora, considera que esta expresión artística le permite combinar lo artesanal y lo tecnológico logrando con cada imagenpara el espectador, a través de una manifestación caracterizada por la fugacidad, ya que va construyendo, con arena, y borrando con sus manos, imágenes sobre una pantalla iluminada.Dibujante, escultor, tallador y titiritero, Bustos recrea relatos y genera climas oníricos, a través de sus dibujos atrayendo la mirada del público, expectante ante cada nueva creación, inspirada en las voces, relatos y la música que siempre lo acompaña en cada espectáculo, y que en el Coliseo tuvo como protagonistas a Horacio Hurtado y Pablo Ledesma.La técnica -que se realiza sobre una mesa de vidrio que tiene una luz por debajo, lo que genera un contraluz por lo que la arena se vuelve oscura- tiene una gran dosis de improvisación, según Bustos. "Tiene algo primitivo que es estar directamente trabajando con la mano y con la materia que es la arena, donde se conjuga lo artesanal y lo orgánico, pero por otra parte esta técnica tiene mucha similitud con el borrar, con esto de cambiar de pantalla, de imagen, tan propio de la era digital", explica en una entrevista con Télam., explica.El camino que lo llevó a adoptar la técnica del sand animation se nutrió de muchas otras manifestaciones artísticas. "Siempre fui explorando distintas técnicas desde muy chico, cuando empecé a tallar con madera y por suerte tuve el don de ser hábil con las manos, y de poder bajar las ideas, a través de mis manos", cuenta.Esta capacidad "permitió que fuera haciendo esculturas y modelado en gomaespuma, por ejemplo, y por eso digo que soy titiritero por adopción porque primero empecé a realizar títeres y a partir de ahí descubrí que lo más divertido de terminar un títere era manipularlo. Lo mismo me pasa con la arena: cuando descubrí esta técnica en el 2005 sentí que era una síntesis de un montón de acciones artísticas que fui absorbiendo a través del tiempo. Y a esta síntesis se sumó el bailarín que soy, porque al estar acompañado con la música, mi cuerpo empieza a bailar en el momento en que dibujo".La música, que forma parte de cada uno de los espectáculos en los que participa, siempre lo acompañó como dibujante desde chico., afirma., a partir de un video que vio en 2003 sobre una presentación que realizaba en Corea. "Luego de verlo me crucé a un corralón que había en frente de mi taller, compré un balde de arena y empecé a practicar la técnica".Si bien su arte se caracteriza por lo efímero, ya que cada imagen construida con arena a los pocos minutos desaparece de un manotazo para dar lugar a otra historia, Bustos afirma que el deleite como artista está en el proceso. "Siempre he disfrutado mucho del proceso creativo. El proceso de realización es el que prevalece todo el tiempo, entonces no me preocupa borrar los dibujos, porque viene otro, viene otro y otro más, en cada presentación", señala y agrega: "lo más divertido es el estar haciendo y el aprendizaje del desapego".En referencia al arte marcado por la perdurabilidad como puede ser una escultura, Bustos dice que en ese tipo de obras el artista tiene la tendencia a "cuidar demasiado" por temor a que se destruya. "He sido ilustrador, he trabajado mucho con aerografía y acuarelas y a medida que uno avanza, lo cuida más y tiene más miedo que se estropee, pero con la arena no está ese riesgo, al contrario. Descubrí que el dibujo es más expresivo y más suelto porque cuando uno está haciendo algo que lo cuida demasiado, se endurece, en cambio cuando uno suelta, juega, disfruta, logra más expresividad".En cuanto a la puesta en la que acompañó a Enriquez en el Coliseo, Bustos explica que le enviaron los relatos previamente y pudo hacer algunos bocetos en lápiz para tener una referencia, no obstante asegura que eso responde a una primera idea sobre lo que luego va a realizar, ya que la magia creativa sucede en el momento de la puesta. "Creo mucho en el vivo, en el encuentro con otros artistas y si bien es bueno tener más o menos una guía, siempre dejo un margen para la improvisación, y ese juego es el que revitaliza el resultado. Una vez que me encontré en escena con la voz de Mariana, con los músicos, con la energía del público, ahí aparecieron más cosas o cosas distintas de las que había planeado".Para un artista como Bustos, que como muchos, trabajó en soledad junto a lápices, pinceles y acuarelas, trabajar en público resultó de un proceso de aprendizaje mediante encuentros en vivo."Empecé a hacer caricaturas en eventos y fui aprendiendo a trabajar ante la mirada de los demás, por lo que tuve que aprender a soltarme. De a poco me fui metiendo con el dibujo en acciones artísticas. Trabajé en España, en Barcelona, incluso hice incursiones en la calle, una experiencia que me permitió despojarme un poco de determinados preconceptos que uno tiene sobre el artista callejero. Eran los 90 cuando descubrí ese mundo genial y me dio una cuota de madurez al expresarme para los demás".El trabajo artístico de dibujar con arena para ilustrar los relatos leídos por Enriquez fue para Bustos un desafío a nivel creativo. "Significó un desafío para no ser tan literal y de esa manera poder complementar y sumar no solo a nivel figurativo, sino a nivel de texturas expresivas. De la misma manera que con la música hubo sonidos disonantes que reforzaban un momento y le daban tensión", explica."Complementar y no ser literales es el desafío creativo que a mí me seduce. Y si bien tuvimos ensayos previos, en el momento del espectáculo me dejo llevar por lo que estoy sintiendo más allá de por lo que estoy escuchando, y eso que me provoca a nivel emocional lo bajo a mis manos", señala.A 18 años de haber incorporado la técnica del sand animation, Bustos cuenta que forma parte de un grupo internacional de sand artists (Instagram: sandartistsworld) entre los que hay indios, rusos e italianos, unos 40 integrantes aproximadamente con los que se comunica por wasap."De Rusia, la mayoría son mujeres que trabajan una técnica muy gestual, más mecánica, de marcaje. Mientras que en India, la mayoría que desarrollaron esta disciplina son varones que, con otra técnica y arenas de colores, dibujan mandalas en el piso, lo cual resulta hermoso".Como director de la compañía "Abrojo teatro", que desarrolla obras que combinan teatro de sombras, dibujo con arena y actuación, crearon la obra "Mirada de Quijote" con la que fueron seleccionados para el Festival Clásico de Almagro, España, en el área infantil. Es un espectáculo de gran formato, donde interviene un Quijote de cinco metros de altura, y Bustos encarna a Cervantes relatando la historia.El artista participó además de shows junto a Nito Mestre y Silvina Garré, para ilustrar canciones; intervino en la apertura del espectáculo que el médico de la risa, Patch Adams, hizo en el teatro Metropolitan; fue invitado a participar de un homenaje a Jairo, junto a Luis Landriscina; y en una función en el Cultural Konex junto a un grupo de músicos, entre otros espectáculos.Las próximas presentaciones de Bustos son: Yatecontaré, con estreno el 13 de mayo, y funciones hasta agosto inclusive, los sábados a las 16, en el Centro Cultural 25 de Mayo, de avenida Triunvirato 4444; y Macbeth, que estrena el 15 de abril, en el teatro El Método Kairós, de El Salvador 4530.