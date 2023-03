El Presidente consolida la idea de que las distintas vertientes del FdT vayan a las PASO

La coalición oficialista apunta a una elección interna que despertará interés y alentará la participación de distintos sectores.

En el Gobierno pasan a un segundo plano los nombres propios: "El Presidente quiere dos cosas: unas PASO y que no gane el macrismo", resaltan, y argumentan que "no importa quien sea candidato, el que sea elegido estará bien

La última encuesta que maneja el Gobierno aportó una proyección que consideran optimista, al describir un escenario de empate técnico. Allí, JxC tiene una intención de votos del 34%, el FdT del 32% y Javier Milei el 21%

Allegados a Massa dicen que no se presentaría a competir para las próximas presidenciales.

El titular del Partido Justicialista bonaerense dijo este viernes, en la marcha por el 24 de marzo, que "la democracia vive con la gente adentro, vive con la gente participando, debatiendo y discutiendo en los espacios

El Presidente coincidió con los dichos de Máximo Kirchner en la marcha del 24 de marzo.

Sergio Massa insistió en que no será candidato. "Sigue diciendo que no", confió sobre él un integrante del Ejecutivo nacional, quien admitió que el titular del Palacio de Hacienda "tiene la agenda más compleja" del Gobierno

El presidente Alberto Fernández consolida la idea de que las distintas vertientes del Frente de Todos compitan en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo, en una "interna atractiva" como la que puede llegar a presentar la oposición y con el único objetivo de fortalecer el espacio para impedir un triunfo de Juntos por el Cambio.La coalición oficialista tendrá así una elección interna que despertará interés y alentará la participación de distintos sectores y de la ciudadanía en general, una primaria "como la que tendrá la oposición", advierten los colaboradores del jefe de Estado.En ese marco, los allegados al mandatario consideran que el cambio del método de definición de las principales candidaturas, a través de una puja interna en las PASO en vez de una lista única como ocurrió en las presidenciales de 2019 y en las legislativas de 2021, sería más conveniente y además estará en línea con "la realidad actual"."En 2019 había un contexto distinto, pero en 2021 fuimos con el esquema de unidad y perdimos", ilustran respecto a las implicancias y los costos de no realizar PASO para definir aquellas candidaturas.Muchos votantes se alejaron de la discusión política en los últimos tiempos, acotan, y pusieron como ejemplo la reciente elección local en el municipio cordobés de La Falda, donde el candidato de Juntos por el Cambio sacó apenas 200 votos más que en la anterior elección y ganó con el 70% de los votos debido al fuerte ausentismo, que orilló el 50%."No digo que fuéramos a ganar esa elección, pero claramente se retiraron los nuestros", apuntó un referente del PJ.De cara a las elecciones presidenciales de este año, en el Gobierno admiten que el peronismo "tiene que entender" que "se necesita participación". Por eso, se convocará a un congreso nacional del PJ, en fecha a determinar, para definir los pasos a seguir.En ese marco, la creación de una gran mesa política, como la que se realizó el 16 del mes pasado en la sede del PJ de Matheu 130, "estuvo muy buena", afirman, porque "es bueno siempre debatir", y pregonan una continuidad de esos encuentros en el año electoral, aunque los más cercanos al mandatario prefieren que "sea más chica" y no tener tres representantes por cada espacio.En cuanto a los nombres, en el Gobierno remarcan que el Presidente "está mejor que todos" los que se mencionan en el espacio, pero reconocen no tener "un candidato con una base de 30 puntos""Cuando la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se corrió produjo un cimbronazo fuerte", sostienen, y en cuanto a la posibilidad de que la exmandataria se presente responden: "Lo decidirá ella".De todos modos, en el Gobierno pasan a un segundo plano los nombres propios: "El Presidente quiere dos cosas: unas PASO y que no gane el macrismo", resaltan, y argumentan que "no importa quien sea candidato, el que sea elegido estará bien", razonan.En tanto, Sergio Massa insistió en que no será candidato. "Sigue diciendo que no", confió sobre él un integrante del Ejecutivo nacional, quien admitió que el titular del Palacio de Hacienda "tiene la agenda más compleja" del Gobierno, porque "cualquiera que estuviese allí la tendría".Pero destacó que su llegada al Ministerio de Economía no siendo economista "tuvo que ver con generar expectativa y escenarios de debate político".La última encuesta que maneja el Gobierno aportó una proyección que consideran optimista, al describir un escenario de empate técnico. Allí, JxC tiene una intención de votos del 34%, el FdT del 32% y Javier Milei el 21%."Se rompió el bipartidismo y cuando hay tres opciones es porque hay una crisis política", plantean.Ese análisis los lleva al año 2001, "cuando la gente ponía en el sobre una feta de salame o una imagen de Clemente" y esa opción obtuvo el 22% de los sufragios. "Son los votos que tiene ahora Milei", piensan.Por otra parte, el discurso que emitió este viernes el diputado nacional Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora , "cayó bien" en el Presidente y en su comitiva que lo acompaña en República Dominicana, donde se desarrolla la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado."Coincide con la mirada nuestra de ir a las PASO", respondió uno de los laderos del mandatario, y sentenció que "Alberto Fernández impuso la idea".El titular del Partido Justicialista bonaerense dijo este viernes, en la marcha por el 24 de marzo, que "la democracia vive con la gente adentro, vive con la gente participando, debatiendo y discutiendo en los espacios, sino se reúnen unos pocos iluminados pro-hombres de la patria que creen saberlo todo y después no solucionan nada"."La Cámpora entiende la estrategia de Alberto Fernández", insistió el interlocutor, y planteó que "no hay mesa chica" que vaya a definir candidaturas porque no hay más "dedismo"."No lo vimos irrespetuoso" al discurso del hijo de la Vicepresidenta, señaló el colaborador del jefe de Estado, y aclaró que ante declaraciones de distintos representantes del oficialismo desde el Gobierno ahora "se contesta, antes no".