Lucas Benvenuto dijo que 114 personas le aseguraron que fueron abusadas por famosos

Jey Mammon. Foto: archivo.

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto, quien esta semana hizo pública, dijo que el joven le comunicó que "unas 114 personas hasta el día de ayer le habían enviado mensajes contándole que también habían sido víctimas de abuso por varios personajes del jet set"."Se comunicó conmigo él (Lucas) y me contó que unas 114 personas hasta el día de ayer le habían enviado mensajes contándole que también habían sido víctimas de abuso por varios personajes del jet set. Cuánta validez habrá en eso lo desconozco. Él siempre sugiere que todo el mundo contacte con algún abogado y haga las denuncias", dijo Télam Moral.El miércoles,, el programa de los domingos de Telefé.Además, contó que"La causa de él está lamentablemente sellada de muerte. Nosotros no participamos en esa causa", detalló el abogado sobre el expediente que se inició en 2020 y el juez de instrucción Walter Candela y el fiscal Patricio Lugones consideraron que debía cerrarse por prescripción de los hechos.Al respecto, Benvenuto contó en una serie de videos dirigidos al programa "A la tarde" de América, que también se difundieron a la prensa: "Cuando yo hago esta última denuncia en medio de la pandemia en 2020 yo sabía adentro mío que no iba a lograr obtener nada de la justicia"., agregó.El joven participó anteriormente en otras tres causas que obtuvieron condenas contra abusadores, ya que también fue víctima en algunas de ellas."Él participó en la causa de (Marcelo) Rocca Clement, en la de (Roberto) Santy Lozano que terminó en 2018 y participó de alguna manera en la de (Jorge) Corsi cuando denunció a (Augusto) Correa y (Pablo) López Vidal, que salieron sobreseídos porque lamentablemente no hubo elementos, pero sí fue condenado Rocca Clement", contó Moral.El psicólogo especializado en violencia familiar Corsi fue condenado por "promoción de la corrupción de menores" en 2008 junto a una red de pedófilos bautizada por la prensa como "boy lovers", en una causa en la que también fue condenado el profesor de música Rocca Clement y acusados Correa y López Vidal.En tanto, Roberto Santy Lozano, un librero del barrio porteño de Almagro, fue condenado en 2017 a 15 años de prisión "por ser autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por acceso carnal en forma reiterada contra un menor de 13 años de edad en concurso ideal con corrupción de menores agravada por ser la víctima menor de 13 años".En este sentido, Benvenuto advirtió que los medios de comunicación se centran actualmente en el caso de Jey Mammon "para tener la primicia", e insistió en que hubo otros casos."Creo que ahora están todos arriba de una sola persona (...) y la verdad es que yo vengo batallando junto con mi abogado con un montón de causas. Y me duele un montón que los medios hoy quieran usar solo ese nombre para tener la primicia de esa historia", expresó.Y continuó: "La Justicia me dio la razón y lo demostró muchas veces. Ustedes pueden ir personalmente a los juzgados a pedir los expedientes, las denuncias, y leerlas por sus propios medios"."Cuando fui con un abogado particular obtuve condenas y cuando fui a la esperanza de la fiscalía lo único que obtuvimos fue una resolución de una prescripción", criticó Benvenuto.El joven tiene actualmente acompañamiento terapéutico y decidió no seguir dando entrevistas porque consideró que esta etapa de su vida "se terminó"."Necesito pasar la página, necesito seguir reconstruyéndome. Necesito seguir creando amor dentro mío porque fue lo único que me salvó", dijo.