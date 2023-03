Putin anunció que desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia

Vladimir Putin / Foto: AFP.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este sábado que su país desplegará armas nucleares de corto alcance en el territorio de su aliado Bielorrusia en respuesta a la decisión del Reino Unido de suministrar a Ucrania proyectiles de uranio empobrecido.Putin ya hizo anteriormente amenazas veladas de usar armamento nuclear en el marco de la guerra en Ucrania y las tensiones con Occidente, pero el despliegue de armas atómicas en un país limítrofe con Ucrania y la Unión Europea (UE) redobla la apuesta.En una entrevista televisiva, también"Aquí no hay nada inusual: Estados Unidos hace eso desde hace décadas: despliega armas nucleares tácticas desde hace mucho tiempo en el territorio de sus aliados", declaró al canal Rossiya 24."Nosotros hemos decidido hacer lo mismo", agregó, asegurando haber alcanzado un acuerdo con presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko., dijo."El motivo es el anuncio de la viceministra de Defensa británica sobre el suministro de munición de uranio empobrecido a Ucrania, lo cual está vinculado de una u otra manera con la tecnología nuclear", señaló.El uranio puede utilizarse para fabricar bombas atómicas. Para ello, necesita ser enriquecido en centrifugadoras hasta niveles de entre 60 y 90%. El uranio empobrecido, o de bajo enriquecimiento, ronda el 3 o 4%, y es el que se usa para alimentar reactores.Putin dijo queRusia usó el territorio de Bielorrusia como escenario para enviar tropas a Ucrania, y los dos países aliados han mantenido estrechos vínculos militares.Al referirse a la cuestión de los obuses de uranio empobrecido, Putin destacó que Rusia dispone de un arsenal considerable de ese tipo de armas."Rusia, por supuesto, tiene con qué responder. Disponemos, sin exagerar, de decenas de miles de ese tipo de obuses. Por el momento no los hemos usado", declaró, informó la agencia de noticias AFP.La viceministra británica de Defensa, Annabel Goldi, dijo esta semana es que su país planea entregar a Ucrania obuses "con uranio empobrecido", que son "muy eficaces para destruir tanques y vehículos blindados modernos".La organización antinuclear británica Campaign for Nuclear DisarmamentEl uso de municiones de uranio empobrecido implica riesgos de carácter tóxico para los militares y la población de las zonas donde se usa.Fueron empleadas en las dos guerras del Golfo de 1991 y 2003, así como en la ex-Yugoslavia en los años 1990.El Pentágono también reconoció que usó obuses de uranio empobrecido en dos ocasiones en 2015 en operativos contra el grupo Estado Islámico en Siria.La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN), ganadora del Premio Nobel de la Paz, advirtió el mes pasado que el riego de uso de armas nucleares se acentuaba con la prolongación del conflicto en Ucrania, que se inició hace ya trece meses.El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, lamentó esa decisión, recordando que se trataba del último acuerdo bilateral entre Rusia y Estados Unidos en materia de desarme nuclear."Más armas nucleares y menos control de armas hacen que el mundo sea más peligroso", afirmó.