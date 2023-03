Un inédito recorrido de líderes religiosos por el Museo Sitio de Memoria ESMA

El Museo Sitio de Memoria ESMA recibirá a los líderes religiosos de todo el país / Foto: Leo Vaca.

Los evangélicos también participarán en el recorrido por el museo para festejar los 40 años de democracia ininterrumpida.

El Museo Sitio de Memoria ESMA está postulado para integrar la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco / Foto: Pablo Añelli.

En un encuentro inédito,, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención de la última dictadura cívico-militar.La recorrida de los referentes religiosos por el museo,se realizará el próximo miércoles por la tarde y contará, además, con la participación del secretario de Culto, Guillermo Oliveri, a quien podrían sumarse integrantes de organismos de derechos humanos, informaron a Télam los organizadores.El encuentro se realizaque se conmemoró este viernes 24 de marzo con multitudinarias convocatorias en todo el país, al cumplirse 47 años del golpe militar que instauró la última dictadura cívico-militar,"En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia; informó el Episcopado en sus redes sociales.y Vicario Episcopal de la Zona Belgrano, donde se encuentra ubicada la ex ESMA.También asistirán líderes de otras iglesias cristianas,Entre ellos estaráEn representación de la comunidad judíaPor la comunidad musulmana en el país, estaránAsimismo concurriránLos líderes religiososquien los acompañara en el recorrido y se realizará una presentación de la candidatura a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.El Museo Sitio de Memoria ESMA funciona en el edificio del Casino de Oficiales, donde estuvo instalado el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada,hombres y mujeres: militantes políticos y sociales, de organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, trabajadoras, trabajadores y gremialistas, estudiantes, profesionales, artistas y religiosos.. Aquí la Armada planificó secuestros y llevó a cabo asesinatos de manera sistemática. Aquí mantuvo a las y los prisioneros encapuchados y engrillados. Aquí les torturó. Aquí les desapareció", indica el Museo en su página web.Muchos de ellas y ellos son los desaparecidos vivos que aún seguimos buscando. Aquí se produjo un crimen contra la humanidad", agrega.con el objetivo de "contribuir a la visibilidad internacional del terrorismo de Estado basado en la desaparición forzada de personas, y del valor del consenso social como medio para lograr justicia".En enero de 2022, el equipo de trabajo del museo presentó la versión definitiva del expediente de nominación,También se incluyeronrealizadas por organizaciones y redes nacionales, regionales, extranjeras e internacionales.El expediente de nominación del museocontribuye a concientizar, educar, recordar, y promover que los horrores vividos no se repitan Nunca Más, ni en Argentina ni en ninguna otra parte del mundo", dicen desde la secretaría de Derechos Humanos.