Alberto Fernández, en la Cumbre Iberoamericana: "Debemos cambiar el sistema financiero drásticamente"

Foto: Presidencia

El presidente Alberto Fernández exhortó este sábado, al exponer en el marco de la Cumbre Iberoamericana reunida en Santo Domingo, República Dominicana, quey señaló que "la globalización está en crisis y se muestra frágil" y "el capitalismo financiero hace temblar la economía"."A esta altura de los acontecimientos, con tanta concentración financiera, con tanto juego especulativo, ya deberíamos entender que al sistema financiero actual no hay que socorrerlo más. Debemos cambiarlo drásticamente", dijo el mandatario al hablar ante sus pares que participan de la cumbre.Fernández destacó la, luego de vivir "un proceso de desintegración regional tremendo" mientras Donald Trump gobernó Estados Unidos (2017-2021)."Si queremos una Iberoamérica justa y sostenible, el primer paso que debemos dar es restablecer la unidad. Una unidad que no permita que se prolonguen bloqueos económicos que afectan a pueblos de la región. Una unidad necesaria para preservar intereses comunes en la que debemos respetar la diversidad ideológica en democracias fuertes donde los derechos humanos sean respetados", dijo en su discurso.El Presidente volvió a denunciar que"Es necesario acrecentar la transparencia de las instituciones financieras internacionales y abogar por un mayor acceso a facilidades crediticias, a fin de impulsar el crecimiento y el desarrollo antes de que la especulación", subrayó el mandatario argentino en su mensaje en la primera sesión de la cumbre que reúne a 14 presidentes de Iberoamérica.Fernández pidióy llamó a "consolidar la región y dejar de conectarnos con el resto del mundo desde la individualidad"."Cuando en la Argentina celebramos 40 años de democracia ininterrumpida, no abramos las puertas a los detractores del Estado de Derecho que destilan odio de sus bocas buscando desalentar a nuestros pueblos. En este tiempo que nos ha tocado, el más difícil sin dudas, hagámoslo posible. Unámonos para ser artífices de nuestro futuro y para que nunca más el mundo central nos postergue en las periferias de la decadencia", finalizó su discurso.