Histórico: La AFA rebautiza el predio de Ezeiza con el nombre "Lionel Andrés Messi"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rebautizó este sábado su predio de la localidad bonaerense de Ezeiza con el nombre de "Lionel Andrés Messi", en homenaje al capitán del seleccionado nacional, campeón mundial en Qatar 2022.La decisión se materializó en un acto celebrado en el nuevo complejo habitacional en construcción, donde asistieron los miembros del Comité Ejecutivo, los capitanes de los clubes de primera división, jugadores y jugadoras de diferentes categorías, dirigentes y ex compañeros del astro en la Selección.En primera fila se ubicaron Sergio "Chiquito" Romero, Javier Mascherano, Fernando Gago, Mariano Andújar y Marcos Rojo, subcampeones mundiales en Brasil 2014 bajo la dirección técnica de Alejandro Sabella.Messi, de 35 años, descubrió la piedra fundacional ayudado por el presidente de la institución, Claudio "Chiqui" Tapia; por el DT del seleccionado, Lionel Scaloni, y rodeado de todos sus compañeros actuales."Complejo Habitacional Deportivo de Ezeiza Lionel Andrés Messi, nombre instituido por el honorable Comité Ejecutivo de la AFA al símbolo y prodigio admirable de la Selección Argentina", es la inscripción de la placa.El predio de 48 hectáreas, situado sobre la autopista Teniente General Ricchieri, llevaba el nombre "Julio Humberto Grondona" desde octubre de 2014 en honor al histórico dirigente fallecido meses antes."Soy de los que piensan que los homenajes se tienen que hacer en vida. Esto es muy especial para mí por lo que significa este predio. Quiero agradecer por este reconocimiento", dijo Messi en un breve discurso ante los asistentes.@fotoW1@"Hace casi 20 años que vengo a este predio y desde el primer día que entré sentí una energía muy especial. Es un lugar sensacional. He pasado momentos muy duros, muy malos con la Selección, pero siempre que entré acá sentí felicidad. Es muy especial que después de tanto tiempo lleve mi nombre", repasó.Messi, Balón de Oro en Qatar 2022, fue campeón mundial sub 20 en Holanda 2005, medalla de oro olímpico en los Juegos Beijing 2008, ganador de la Copa América Brasil 2021, de la Finalissima 2022 y vencedor como capitán en la pasada Copa del Mundo.A nivel personal ostenta el récord de máximo goleador de la Selección (99 tantos) y también registra la mayor cantidad de presencias con 173 encuentros oficiales y amistosos.Tapia, quien estuvo a cargo de la introducción de la ceremonia en Ezeiza, resaltó a la jornada como "un día muy especial para todo el fútbol argentino tanto en lo edilicio como a nivel gestión".El presidente ponderó que el capitán del seleccionado "ante las adversidades, siempre prefirió buscar revancha" hasta conseguir el mayor logro de su carrera con la consagración del pasado 18 de diciembre en el Estadio de Lusail.Este homenaje es el segundo que se realiza a un símbolo del fútbol argentino bajo la gestión de Tapia, luego de renombrar el tradicional edificio de Viamonte 1366 como "Diego Armando Maradona" un año después de su muerte ocurrida el 25 de noviembre de 2020.El jefe de la AFA recordó que en 2017, en medio de "la refundación del fútbol argentino" que le tocó encarar, se encontró con "un monstruo" como el edificio en construcción dentro del predio que será el futuro alojamiento de los jugadores."Ya tenemos todo comprado para empezar a cerrar la parte interna del edificio. Este nuevo complejo tendrá tres pisos de hotelería para las selecciones, un centro de alto rendimiento con medicina, amenities, salas de recuperación húmedas y secas y un auditorio para 360 personas", detalló sobre el proyecto iniciado en la gestión Grondona.Después del acto, en el que los campeones del mundo intercambiaron saludos y fotos con los presentes, el plantel de Argentina inició el último entrenamiento de la semana con vistas al amistoso del martes próximo ante Curazao en el Estadio Único "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero.El plantel tendrá jornada libre el domingo y el lunes se reencontrará para la última práctica y un viaje relámpago a Paraguay, donde la Conmebol le realizará un homenaje previo a la gala de sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana.Desde la ciudad de Luque, que alberga la sede del máximo ente del fútbol continental, la delegación argentina viajará a Santiago del Estero en un vuelo chárter.