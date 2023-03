Un hombre asesinó a su hijo discapacitado y luego se suicidó en el partido de Merlo

Joaquín Ramos, de 60 años, mató a su hijo y se quitó la vida en la vivienda del partido de Merlo.

La policía científica encontró tres vainas servidas en el departamento donde se produjo el filicidio.

Un hombre mató de dos balazos a su hijo discapacitado y se luego se quitó la vida ahorcándose de una ventana, luego de mantener una discusión con su pareja que le recriminaba que estaba cansada de sufrir violencia de género, en un hecho que se registró en una vivienda de la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo.Según informaron fuentes policiales y judiciales, los cadáveres fueron descubiertos por la propia mujer este viernes a las 16.30, en un departamento que tenían vacío para alquilar junto a la vivienda que la pareja compartía junto un hijo discapacitado -retraso madurativo- de ambos, al que encontró muerto en el pasillo en un medio de un charco de sangre.La mujer ante la desesperación de ver a su hijo muerto, ingresó a la casa con ayuda de vecinos y encontró sentado en el piso contra una ventana a su pareja ahorcado con un cable.Los investigadores del caso tomaron el testimonio de la mujer identificada como Patricia Alejandra Belmonte (50), que contó que todo comenzó el jueves la noche alrededor de las 22.30 cuando comenzó a discutir con su pareja de nombre Joaquín Ramos (60).Ella le recriminaba que estaba cansada de sufrir violencia de género de su parte, debido que días atrás la había golpeado.Seguidamente, el hijo se interpuso en la discusión y discutió con su padre en defensa de su madre, lo que hizo que el hombre se retire y se vaya a dormir al departamento que tenían vació en alquiler en la planta alta de su casa.El joven siguió a su padre agrediéndolo a los gritos por los maltratos hacía su madre, amplía la información.El viernes en horas de la tarde, Belmonte, al no saber nada de su hijo fue hasta la planta alta y al asomarse por una ventana vio a su hijo muerto tirado en el piso del pasillo entre la cocina y el baño en medio de un charco de sangre con dos impacto de bala en la cabeza, un poco más al fondo de una ventana estaba su pareja ahorcado con un cable y a su lado había un arma de fuego calibre 9 milímetros.Los gritos de la mujer alertaron a los vecinos, que lo que primero que hicieron es llamar a los bomberos voluntario del cuartel de Libertad de Merlo, que en pocos minutos llegaron y constataron el fallecimiento de Ramos y su hijo Leonardo de 22 años.Luego comenzaron a arribar policías de la Comisaría 4ta de Libertad, junto a peritos y una ambulancia del servicio médico que constató las muertes y dio pasó a las pericias del lugar junto al fiscalía a cargo de causa.La mujer sostuvo ante los investigadores que su pareja "era una persona muy agresiva" con ella, y que días atrás la había golpeado aunque no hizo la denuncia por violencia de género, y que estaba "cansada de sus malos tratos".El fiscal Oscar Marcos ante la declaración testimonial de Belmonte, no tomó temperamento alguno contra ella y ordenó a los peritos todas las medidas de rigor del caso a la espera el resultado de la autopsia de ambos cuerpos para avanzar en el caso.En el departamento, la policía científica encontró dos vainas servidas en el paso frente al cuerpo del joven y una tercera en metida vaina en una ojota.El arma de fuego utilizado para el asesinato del era propiedad de Ramos y estaba debidamente registrada y no tenía impedimento para su uso, según consta en la causa.