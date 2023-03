Boca, con Ibarra en el ojo de la tormenta, enfrenta a Olimpo en Chaco

Foto: Maximiliano Luna,

(LPF) y eso puso en duda la continuidad de su DT Hugo Ibarra,, torneo que conquistó en cuatro ocasiones, cuando enfrente este sábado a Olimpo de Bahía Blanca, que compite en el Federal A.El encuentro, válido por los 32vos de final del certamen, se jugará este sábado a partir de las 19:00 en el estadio Centenario, en Chaco, será arbitrado por Lucas Comesaña y televisado por TyC Sports.El equipo "Xeneize" no transitó una buena semana luego de haber llegado a tres presentaciones sin triunfos, con un empate ante Defensa y Justicia (0-0) y dos derrotas seguidas frente a Banfield (1-0) e Instituto de Córdoba (3-2), resultados que sembraron dudas sobre la capacidad y la continuidad de Ibarra.de Boca, antes del próximo partido por la LPF que será el sábado 1 de abril frente a Barracas Central.Claro que los problemas de Boca no solo están vinculados a Ibarra, sino que se acentúan por el flojo momento que atraviesan varios jugadores al mismo tiempo, como Frank Fabra, Guillermo "Pol" Fernández, Darío Benedetto y Sebastián Villa, este último reprobado con una estruendosa silbatina cuando fue reemplazado el domingo pasado por la noche en el segundo tiempo del partido ante los cordobeses.La insistencia de Ibarra con jugadores que no le responden es uno de los puntos más cuestionados y el DT debe haber tomado nota porque para enfrentar a Olimpo sólo será titular el "Pipa" Benedetto y los otros saldrán del equipo, como había sucedido antes con el peruano Luis Advíncula., y así jugarán en la defensa Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sandez por Nicolás Figal, lesionado, Bruno Valdez, citado al seleccionado de Paraguay en la fecha FIFA, y el colombiano Fabra.En el mediocampo ingresará Cristian Medina, uno de los más pedidos por los hinchas, y también estará Juan Ramírez pese a estar en el grupo de los cuestionados, y saldrán Ezequiel "Equi" Fernández y el capitán "Pol" Fernández.Ibarra volverá al esquema táctico 4-4-2 en lugar del improductivo 4-3-3 y utilizará como delanteros a Benedetto y al uruguayo Miguel Merentiel, mientras que no jugará el juvenil Luca Langoni, con una molestia muscular.El equipo "Xeneize" buscará recuperar su mejor versión en un torneo del que es el máximo ganador para avanzar de fase, instancia en la que se encontraría con Barracas Central o Estudiantes de Buenos Aires, de la Primera Nacional.Su rival, Olimpo, dirigido por Arnaldo Sialle, está con el ánimo alto tras haber goleado el domingo pasado a Sol de Mayo, de Viedma, por la segunda fecha del Torneo Federal A, y además lo entusiasma la posibilidad de enfrenar a Boca con toda la repercusión que eso genera.El jugador más conocido del equipo bahiense es el entrerriano Facundo Affranchino, un mediocampista de 33 años que inició su carrera en River."Si toca perder no hay que cambiar la camiseta con el rival. Si mis jugadores quieren la camiseta de Boca, que la compren después en una casa de deportes", manifestó Sialle."Tenemos claro que debemos estar bien en todos los aspectos para tener alguna esperanza contra Boca, pero la Copa Argentina ya dio muchas sorpresas y nosotros estamos ilusionados", añadió el DT de los bahienses.El historial entre Boca y Olimpo es de 22 partidos, con 13 victorias de los "Xeneizes", dos de los "Aurinegros" y siete empates.La única que vez que se enfrentaron en Copa Argentina fue en la edición de 2012 que ganó Boca tras imponerse en la final sobre Racing Club (2-1).En esa ocasión jugaron en el estadio Bicentenario de Catamarca y luego de haber empatado (1-1) Boca, dirigido por Julio Falcioni, se impuso 11-10 en la serie de penales.En tanto, la última vez que jugaron un partido oficial fue el 27 de agosto de 2017 por la Superliga, en La Bombonera, y Boca goleó 3 a 0 con dos tantos de Benedetto y el otro de Pablo Pérez.: Javier García; Marcelo Weigandt, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini y Agustín Sandez; Cristian Medina, Alan Varela, Juan Ramírez y Martín Payero; Miguel Merentiel y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.: Martín García; Iván Antúnez, Sebastián Álvarez, Martín Puchetta y Juan Perotti; Facundo Affranchino, Claudio Cevasco, Diego Ramírez y Santiago Gutiérrez; Cristian Amarilla y Alejandro Toledo. DT: Arnaldo Sialle.Árbitro: Lucas Comesaña.Estadio: Centenario, de Chaco.Hora de inicio: 19:00.TV: TyC Sports.