De la Plaza a Tribunales, Madres y Les jóvenes marcharon "contra la dictadura judicial"

"Juicio a la Corte", "Jueces mafiosos", "Viven como reyes, sancionan como mafia", rezaban algunas pancartas que circularon por la protesta

Paco Olveira, cura por la Opción por Los Pobres

El espacio político Les Jóvenes marchó este viernes junto a Madres de Plaza de Mayo al Palacio de Tribunales para manifestarse "contra la dictadura judicial", luego de la tradicional movilización a Plaza de Mayo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.los integrantes de Les Jóvenes partieron alrededor de las 17 de la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1584 en la ciudad de Buenos Aires, con destino al Palacio de Tribunales.A partir de allí, encabezaron la columna seguidos por las Madres a bordo de un camión, acompañadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ; el intendente de Avellaneda e interventor de Edesur, Jorge Ferraresi, y su par de Ensenada, Mario Secco.En el vehículo también se encontraba el jefe de Asesores bonaerense, Carlos Bianco , y el abogado querellante en causas de delitos de lesa humanidad, Pablo Llonto.La columna salió por avenida de Mayo, tomó 9 de Julio hasta Lavalle y de allí llegó hasta la calle Talcahuano al 550, donde se ubica el Palacio de Justicia.En el lugar esperaba el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, con la organización La Patria es el Otro que cantaba "Cristina presidenta" Los organizadores del evento también repartieron un cancionero y entre el público se escuchó: "Vamos a la plaza/ este 24/ con pañuelo en alto voy marchando/ después a la Corte /ya no nos callamos".Luego de festejar y saludar a los manifestantes, el camión se retiró y quedó el vehículo de la organización Les Jóvenes, que a las 18.30 dio comienzo al acto."De la Plaza, el 24, a la Corte porque nos pidió Hebe (de Bonafini) que hiciéramos una pueblada para echar a estos jueces de mierda", enfatizó el padre Francisco "Paco" Olveira, del grupo de Curas en la Opción por los Pobres, al encabezar la convocatoria.El sacerdote le reclamó a la Justicia por los "jueces que no investigan el intento de asesinato" de la vicepresidenta, mientras señaló que "también estamos acá por Cristina".A la vez, apuntó contra el Poder Judicial, que, dijo, "es la nueva forma de intervenir en América Latina".El cura al finalizar el acto instaló una carpa en Plaza Lavalle para dar comienzo a un ayuno que sostendrá junto a otros dos sacerdotes por siete días para que "el partido judicial no gobierne en nuestra patria"."Queremos que la movida de hoy, de alguna manera continúe y se multiplique en el país", sostuvo Olveira en diálogo con Télam sobre la huelga de hambre, y advirtió que es "necesario que se vaya este Poder Judicial que realmente está entongado con el poder real y que no permite que en nuestra patria podamos vivir con un poquito de justicia y dignidad".A su tiempo,, integrante del colectivo, apuntó contra la Corte Suprema de Justicia por ser la que "avaló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final".También reclamó que es "la Corte del 2x1, que da prisiones domiciliarias y otorga beneficios a genocidas".Por el lado de Les Jóvenes,denunció que "el partido judicial" cuando se tomó el préstamo con el Fondo Monetario Internacional, durante el gobierno de Cambiemos, "no dijo nada"."Esta Corte corrupta es parte de todos los sectores residuales de la dictadura cívico militar del '76", confió el médico sanitarista Jorge Rachid, uno de los manifestantes, a esta agencia.En la concentración hubo banderas de la Fundación Interactiva para promover la Cultura del Agua (Fipca), de la agrupación Soberanxs y de Peronismo Militante, aunque predominó la participación de autoconvocados que tenían remeras del 24 de Marzo, con la leyenda "Memoria, Verdad y Justicia" y otras, con la cara de Cristina Fernández de Kirchner."Juicio a la Corte", "Jueces mafiosos", "Viven como reyes, sancionan como mafia", rezaban algunas de las pancartas que circularon por la protesta.