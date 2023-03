Bianco: "Tenemos que asegurar el derecho a la educación universitaria"

Bianco: "Con el programa Puentes empezamos a recorrer distritos para ver cuáles eran las demandas respecto de los estudios superiores" / Foto: TW.

El jefe de Asesores del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, afirmó que "si queremos tener una provincia y un país más prósperos", es necesario "asegurar el derecho a la educación universitaria", y criticó a Juntos por el Cambio que "decía que era una locura poner universidades" porque "los pobres no llegaban".Bianco efectuó estas declaraciones al, en la provincia bonaerense, para encabezar junto al intendente Diego Nanni el acto de, en una nueva jornada de actividades del"Si queremos tener una provincia y un país más prósperos, tenemos que tener gente que estudie en las universidades. Todos nosotros queremos mejorar las oportunidades de nuestro barrio, de nuestro pueblo, de nuestra provincia y de nuestra Patria. Para eso, tenemos que asegurar el derecho a la educación universitaria. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo", expresó Bianco.Remarcó que "a diferencia del anterior gobierno, que decía que era una locura poner universidades por todos lados y que los pobres no llegaban a la universidad, nosotros pensamos que en la provincia de Buenos Aires faltan universidades, sobre todo en distritos del interior que no tienen una oferta académica propia"."Por eso, el gobernador Axel Kicillof decidió crear centros universitarios en esas localidades. Así fue como lanzamos el programa Puentes y empezamos a recorrer los distritos para ver cuáles eran las demandas de la población respecto de los estudios superiores", subrayó.Y detalló que "en tan solo nueve meses de existencia, Puentes ya está trabajando en fortalecer los estudios universitarios en cuarenta municipios bonaerenses".Para la construcción del centro, el municipio recibió un subsidio de $15.000.000 por parte del Estado provincial, que permitió la creación de dos aulas, un hall de acceso, un área de administración y un auditorio, se informó en un comunicado.Además, por medio del programa Puentes el distrito, dictadas por la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), respectivamente.