Realizaron actos y movilizaciones por la Memoria, Verdad y Justicia en todo el país

Gobernadores, funcionarios, organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se movilizaron en distintos puntos del país en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, al cumplirse 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar en el país.Con la presencia de algunos familiares de detenidos desaparecidos durante la dictadura, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, encabezó el acto conmemorativo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde señaló que "ojalá aprendamos a respetar la Constitución", ya que "hay personas que se llenan la boca hablando de la misma, pero son incapaces de cumplir sus funciones en los distintos poderes".Insistió sobre la necesidad de diálogo porque "es importante lo que el otro pueda expresar lo que siente, respetarnos", y aseguró que "sin memoria, no podemos avanzar".Simultáneamente, sobre la Avenida San Martín de Santa Cruz, se congregaron grupos de izquierda y los integrantes de la Comisión Permanente de Derechos Humanos leyeron el habitual documento de la jornada.Por su parte, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, encabezó un acto donde llamó a "afianzar y mejorar el sistema democrático argentino", desde el edificio de la ex Legislatura Provincial, sitio señalado como Centro Clandestino de Detención."Es una historia reciente para un pueblo y nosotros tenemos la obligación moral, institucional y política también de tenerlo presente para no cometer los mismos errores como sociedad", indicó y colocó una ofrenda floral en el edificio para conmemorar a los desaparecidos.El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto en el Espacio Provincial de la Memoria "La Escuelita", en el barrio San Antonio de la capital, donde anunció que van a construir un Parque de la Memoria, para "inculcar a los niños y jóvenes sobre lo que sucedió en la Argentina en aquella etapa tan oscura de nuestra historia".El gobernador Insfrán señaló que "la democracia que el pueblo argentino recuperó hace 40 años fue producto de la lucha" y afirmó que "para conservarla, debemos defenderla todos los días", porque "todavía existen personas negacionistas, incluso algunas que tienen lugares relevantes en la política".En Catamarca se desarrolló un acto oficial en la Casa de la Memoria de esa provincia del que participaron autoridades, como el vicegobernador, Rubén Dusso; el intendente de la Capital, Gustavo Saadi; entre otras."La historia Argentina da cuenta de una certeza: el respeto de los derechos humanos depende de la organización, del involucramiento de los ciudadanos, y las decisiones políticas", afirmó la presidenta de la Asociación de Derechos Humanos la Casa de la Memoria, Noemí Toledo y añadió: "Cuidar la democracia y la construcción de la memoria colectiva es responsabilidad de cada uno de nosotros".Además, organizaciones sociales y políticas catamarqueñas realizaron una marcha en la plaza 25 de Mayo.En un acto en la capital de Tierra del Fuego, la secretaria de Derechos Humanos provincial, Abigail Astrada, indicó que "estos 40 años de democracia ininterrumpida le costaron al país sangre, hijos desaparecidos, nietos sin identidad y un dolor inmenso a toda la sociedad".Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia, Sabrina Marcucci, destacó la lucha las Madres y Abuelas que "nos enseñaron a no claudicar ni un segundo en los valores de la vida en democracia".A su vez, el ex-preso político Luis Alberto Gómez llamó a que "trabajemos todos juntos en sacar a la Argentina adelante sin odio".En tanto, en la ciudad de Río Grande, la Multisectorial de Derechos Humanos organizó una concentración frente al mural en memoria de Florencia Angélica Rojas, maestra asesinada por un soldado en plena dictadura y se colocó una baldosa en memoria de Marcela Andrade, una niña de 9 años asesinada por un militar.En Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, cientos de personas participaron por la tarde de la marcha bajo el lema "Los 30.000 presentes para la democracia por la que luchamos".Ana Pecoraro, perteneciente al Colectivo Faro de la Memoria marplatense, en diálogo con Télam destacó que "tras los años se incorporan más jóvenes que se involucran para vivir libremente y con el compromiso de que no vuelva a suceder lo que pasó""En estos tiempos tan difíciles de tanta violencia, esta es un marcha contra los discursos de odio", remarcó.En la ciudad santafesina de Rosario la marcha desembocó en un masivo acto en el Parque Nacional a la Bandera, donde leyeron un documento que criticó al período de gobierno encabezado por Mauricio Macri, por el retroceso en materia de derechos, y al Poder Judicial que "acompaña las posturas que desde la derecha se impulsan dejando de forma clara y sin dudas que cumplen las órdenes que emanan desde Juntos por el Cambio".Además, hubo una referencia a la violencia que sufre la ciudad al señalar que "bandas narcopoliciales balean y asesinan a diario a vecinos y vecinas de nuestros barrios populares" y que "la violencia en nuestras barriadas tiene como caldo de cultivo la pobreza y la desocupación".En el centro mendocino, la movilización partió desde Garibaldi y San Martín hasta las escalinatas de la Casa de Gobierno, y el gobernador Rodolfo Suarez utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje: "Porque trabajamos con el deseo de construir un mejor futuro, tenemos presente nuestra historia. Memoria, verdad y justicia para reafirmar que somos una sociedad que dice: ¡Nunca más!".En la ciudad rionegrina de Viedma, las actividades en conmemoración del 24 de marzo iniciaron anoche con una vigilia que tuvo lugar en la Casona de los Derechos Humanos y también en el frente de la municipalidad de la capital.En la mañana de este viernes hubo un momento emotivo en la plaza San Martín donde grandes y niños realizaron la repintada de los pañuelos que representan a las abuelas de Plaza de Mayo.Además, desde la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) llevaron adelante una muestra fotográfica "76/11 - Fotos - El otro lado de la Cámara".Para finalizar, se realizó la tradicional ronda en la plaza San Martin de la capital rionegrina.En la ciudad de Corrientes, los homenajes por el día de la Memoria comenzaron anoche con una vigilia en el Espacio de Memoria RI9, donde además se presentó la obra teatral "El borceguí negro", de Miguel Di Spalatro.En horas de la mañana de este viernes se realizaron visitas guiadas, "para mantener la memoria viva de quienes fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados en la dictadura cívico militar", en el ex Regimiento de Infantería 9, que funcionó como centro clandestino durante la dictadura.La agenda de actividades continuó por la tarde con la marcha convocada por organizaciones de derechos humanos, donde se realizó la lectura de un documento y una misa en la Iglesia La Merced convocada por autoridades provinciales, en memoria de las víctimas de la última dictadura.En Salta, la marcha por la Memoria comenzó esta mañana, desde la plaza 9 de Julio, y llegó hasta el Portal de la Memoria, en el parque San Martín, convocada por la Mesa de Derechos Humanos de esta provincia."Sin lugar a dudas, el logro más importante en tantos años de luchas, son los cientos de juicios de lesa humanidad con más de mil genocidas condenados, aunque no en cárcel común, como seguimos exigiendo", expresaron a través de un documento.Y exigieron "una Ley de Memoria que garantice la preservación de los archivos de la memoria, que recupere sitios y espacios de memoria que cuenten a las futuras generaciones lo que allí pasó, para que nunca más ocurra".En Entre Ríos, las ciudades de Paraná, Concordia y Gualeguaychú realizaron movilizaciones en sus respectivas plazas centrales.En el caso de Paraná, la marcha finalizó frente al Museo de Bellas Artes, lugar donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas.Además de las históricas vigilias y marchas, la provincia de Entre Ríos preparó una agenda de actividades, con debates, talleres, muestras, charlas y obras de teatro en el marco del mes de la Memoria.Representantes de Derechos Humanos, partidos políticos, organizaciones sociales y una gran cantidad de vecinos autoconvocados marcharon por las calles del centro de la ciudad de Córdoba con pancartas alegóricas y al canto de "30.000 presentes".La convocatoria principal inició desde la esquina de Colón y Cañada, y tras varias cuadras de caminata finalizaban en la ex Plaza Vélez Sarsfield.Sonia Torres, titular de Madres de Plaza de Mayo de Córdoba, encabezó la columna principal, en tanto que en otro sector se exhibían pancartas y las fotos de los desaparecidos cordobeses entre 1976 y 1983, obra realizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos.La Universidad Nacional de San Luis (UNSL) presentó un libro documental para reivindicar a las víctimas que dejaron las represiones de la última dictadura.Según afirmó el rector Victor Moriñigo, es una manera de "pedirles disculpas por haberlos considerado subversivos, que por tener libros eso representaba alguna situación de violencia y por haberlos considerado personas que atentaban contra la Patria".Luego de la presentación junto a las autoridades y centros de estudiantes, realizaron la ofrenda floral al exrector Mauricio Almicar López y un minuto de silencio en memoria de cada una de las personas desaparecidas.En el centro de la Capital de la provincia de San Luis, el acto que realiza todos los años la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) San Luis, en la Plaza Pringles fue suspendido por la lluvia y será reprogramado.En Jujuy la conmemoración estuvo signada por la "impunidad judicial" que gozó el dueño de la empresa Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, quien falleció recientemente "sin rendir cuentas en la justicia", por los delitos de lesa humanidad enmarcados en la causa conocida como "La Noche del Apagón"."El poder económico antes compraba a los militares para disciplinar y en la actualidad lo hace utilizando al Poder Judicial, es ese poder el que ordena todo y lo que nosotros tenemos que hacer es seguir resistiendo mediante la unidad", exhortó Felipe Noguera, exdetenido político, minutos antes de marchar.