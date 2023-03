"Los jueces no tienen argumentos para declarar prescriptos delitos sexuales contra menores"

Gallego: "Para evitar que algún juez considere algún delito de este tipo prescriptos, el Congreso tiene que reformar la ley".

Sobre el Casacidn

Atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Por llamada gratuita y confidencial a la Línea 102.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, llamá a la Línea 137.

Si no te podes comunicar, buscá las áreas de niñez de tu provincia.

El apoderado dely consultor de Unicef, el abogado Juan Pablo Gallego, afirmó en diálogo con Télam que "con la legislación vigente en Argentina los jueces no tienen ningún argumento para declarar la prescripción en los casos de delitos sexuales contra menores".Gallego sostuvo que "al día de hoy las declaraciones de prescriptibilidad que se hacen públicas están directamente ligadas a la interpretación que los jueces hacen del régimen general en materia de prescripciones que establece nuestro, pero eso no es aplicable en el caso de delitos sexuales contra menores"."Tanto es así que en Argentina se sancionó en 2011 la llamadaque dice que el cómputo en el caso de delitos de abuso sexual a menores es a partir de la mayoría de edad de la víctima y en 2015 se aprobó la norma conocida comoque establece que se computa a partir del momento de la denuncia; y también hay que tener en cuenta la suscripción desde 1994 de la", resaltó.El abogado recordó quey comentó que "en Chaco, en 2017, se condenó a 17 años de cárcel a un abusador cuya víctima recién pudo denunciarlo ese año a pesar de que los abusos se habían dado entre 1992 y 1995; y en Entre Ríos también tuvimos el caso del cura Ilarraz"."Resulta llamativo que el fiscal de la denuncia contra Jey Mammon sea el mismo de la causa contra Marcelo Corazza , porque Corazza está detenido por una denuncia de un caso de 2001, mientras que en el caso de Jey Mammon son episodios de 2008 que fueron denunciados a finales de 2020 y declarados prescriptos a principios de 2021 sin tramitar investigaciones", cuestionó.Gallego consideró que "como lasólo se expide en casos particulares, es necesario que alguno de los varios casos que están en trámite sea tomado por el máximo tribunal para establecer una doctrina de aplicación generalizada; creo que el estado público de las causas contra Corazza y Mammon va a apurar ese proceso, sobre todo porque la víctima de este último perdió dos veces ante la justicia, primero porque fue víctima en el caso Corsi donde todos los condenados terminaron libres y ahora con una causa que se cerró a las apuradas y sin investigar"."Para evitar que algún juez considere algún delito de este tipo prescriptos lo que tiene que suceder es que elreforme la ley indicando expresamente que no aplica el principio general de prescripción previsto en el código penal para los delitos contra la integridad sexual de niñas, niños y adolescentes", agregó."También hay una cantidad de antecedentes en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires sobrepara estos delitos que funcionan como un factor intermedio de reparación para las víctimas; se tramita como un juicio con la diferencia que de establecerse la culpabilidad no puede haber una pena para el abusador porque la causa está prescripta, pero hay reparación para la víctima", completó Gallego.El Comité Argentino de Aplicación y Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño (Casacidn) "instó a la justicia para que vaya a fondo en contra de la pedofilia", a través de un comunicado emitido por ese organismo., señalaron.Expresaron su preocupación por casos como en el que se investiga a Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality Gran Hermano, y los otros tres detenidos en el marco de una causa por explotación sexual y corrupción de menores.Y continuaron explicando que"Convocamos a todas las organizaciones de Derechos Humanos a implicarse fuertemente en esta penosa realidad, que victimiza a tantos adolescentes inocentes", agregaron."Ante los hechos de público conocimiento, que sacuden a nuestra sociedad -por el caso Corazza-, y en ella a nuestras niñeces y adolescencias, abusadas por un grupo de pedófilos y corruptores de personas menores de edad, exigimos una investigación profunda que englobe a los "clientes", ya que sin clientes no hay trata, no hay prostitución, ni consumo de pornografía", cerró la declaración del Comité.Desde, el Casacidn se ha consolidando como un espacio de articulación de acciones y propuestas estratégicas, para la, y para la difusión y promoción de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN).Una de sus tareas fundamentales es lapara brindar un panorama global de la aplicación y cumplimiento de reglas de la Convención Internacional.El Casacidny es reconocida comoAdemás, una red internacional de organizaciones que trabajan en conjunto para la eliminación de la prostitución infantil, la pornografía infantil y el tráfico de niños y niñas con propósitos sexuales.