Setti aseguró que el canje apunta a "un manejo prudente y eficiente" de los activos financieros

El secretario de Finanzas, Eduardo Setti, destacó que el canje de bonos para el sector público apuntan a continuar reordenando los activos financieros, y lograr "un manejo prudente y eficiente", en especial aquellos denominados en moneda extranjera.El Gobierno, lo que alcanza a unos US$ 4.000 millones en deuda que se encuentran en poder de organismos del sector público nacional, tanto con legislación local (AL), como con legislación extranjera (GD), sin que ello sea necesario para que cumplan con su objetivo o finalidad."La medida apunta a un manejo prudente pero también eficiente de los activos financieros, preservando al mismo tiempo el objetivo y destino de los distintos organismos y jurisdicciones objeto de la medida", explicó el secretario, al referirse al canje de bonos globales, en declaraciones difundidas hoy por la cartera económica.Setti señaló que a través del decreto "se busca en particular maximizar el resultado de las operaciones financieras en el mercado de capitales, utilizando procedimientos confiables y transparentes"."De esta manera, el Ministerio de Economía, en coordinación con Banco Central, va a contar con capacidad de actuar en el mercado de dólares financieros sin afectar las reservas, para estabilizarlos evitando alta volatilidad", agregó el secretario.El funcionario también sostuvo que se espera absorber excedentes de pesos que de otra manera presionan sobre la inflación; reducir deuda en dólares con legislación extranjera y levantar algunas restricciones cambiarias, como primer paso hacia un principio de normalización.A la vez se buscan generar instrumentos para estabilizar el mercado de dólares financieros sin afectar reservas; concentrar el manejo de esos instrumentos en el Ministerio de Economía, en coordinación con Banco Central; ayudar a reducir la volatilidad del mercado de dólares financieros en particular, y del mercado de capitales en general, evitando así su impacto entre otros en la inflación.A su vez, Setti dijo que se apunta a “equiparar a los bonos de legislación local como benchmark del mercado de dólares financieros; y seguir consolidando el programa financiero del Tesoro. Todo ello preservando al mismo tiempo la finalidad de los organismos objeto de la medida y continuando el camino de estabilización para superar la crisis de junio 2022", agregó.