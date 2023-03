Una emprendedora neuquina diseñó el buzo que Wos usó en el estadio de River Plate

Wos en Argentina vs. Panamá.

Changa en el monumental

Una emprendedora neuquina diseñó el buzo que usó el rapero argentino Wos en el entretiempo del amistoso entre Argentina y Panamá en la fiesta de los campeones del mundo y, en medio de la emoción, aseguró que el próximo paso es que lo vistan los jugadores., en el 2014 a partir de la producción de remeras alusivas a la selección argentina para el Mundial de Brasil 2018 en donde el seleccionado terminó con el título de subcampeón., y después se queda porque me va bien, como a la selección", expresó Celina en diálogo con Télam."El buzo del campeón", como llamó al, tiene la imagen de Lionel Messi abrazado con el resto de sus compañeros una vez finalizado el partido de la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, segundos después de que Leandro Paredes le repitiera una y otra vez al capitán argentino: "Somos campeones".Además, en la capucha se lee el mensaje "Buen día campeón", en la espalda tiene una imagen de la Copa del Mundo, y en el frente, sumada a la imagen de los jugadores, acompañan tres estrellas.Según relató Celina, el buzo llega a manos de Wos ya que decidió obsequiárselo unos meses antes en la Fiesta de la Confluencia en Neuquén, donde el rapero estuvo presente debido a que, que fue furor luego de que Messi y Rodrigo de Paul decidieron utilizarla en distintas publicaciones en redes sociales en el transcurso del último mundial."Cuando en 2022 nos coronamos con la copa pensé que Changa se tenía que coronar como el seleccionado porque empecé con ellos y soy muy fanática. La marca fue creciendo, pero yo trabajo sola. El emprendimiento es mío y tengo un showroom muy chiquito en mi casa", contó.Durante el entretiempo del partido entre Argentina y Panamá, Wos se subió al escenario ubicado en la zona baja inferior de la platea Belgrano, junto con dos músicos, uno con guitarra electroacústica y otro en teclados.Celina, que había quedado en las inmediaciones del Monumental porque, como muchos argentinos, no consiguió entradas para el evento, recibió el llamado de su hermana emocionada, diciéndole que Wos estaba usando su diseño.la gente me miraba confundida. No lo podía creer", recordó.La marca posee diseños llamativos, con muchos colores, "jugados" y "muy gráficos", con frases en español y con una variedad importante de texturas y "exclusivas" porque, según indicó Celina, el trabajo lo realiza ella sola."Hago un trabajo medio exclusivo, siempre hago determinada cantidad de prendas por diseño. Soy emprendedora, me voy adaptando a la situación de cada momento porque no me queda otra. Trabajo para mí, no vendo por mayor. Es muy valorable lo que hizo (Wos) para darme un empujón 'al éxito'", indicó.Las redes sociales de su marca comenzaron a tener una demanda mucho mayor a la que suele estar acostumbrada, y según detalló Celina, este viernes tuvo récord de ventas y cree que puede seguir así por unos días más.Elque, mediante una campaña por redes sociales, logró que Rodrigo Paredes los vea y la invitaran a dejarlos en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza."Ahora vamos camino a los jugadores, ese es el próximo objetivo. Hasta no ver una foto no sabremos si les llegaron. Ese sería mi sueño máximo y el de mi marca", finalizó.