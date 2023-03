La cumbre Iberoamericana reunirá a Fernández, Boric, Petro, Sánchez y otros mandatarios

La XXVIII Cumbre Iberoamericana realizada en Santo Domingo, República Dominicana incluye en su vasto temario la relación de la UE con la región. Foto: AFP.

El presidente Alberto Fernández, el chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro y el español Pedro Sánchez son algunos de los 14 jefes de Estado y de Gobierno confirmados en la XXVIII Cumbre Iberoamericana que se celebra desde este viernes en Santo Domingo, a donde no acudirá el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva porque coincide con su gira por China y aún está en duda la presencia del venezolano Nicolás Maduro."Llegamos a República Dominicana para participar de la #CumbreRD2023 y seguir fortaleciendo lazos con países iberoamericanos para trabajar en conjunto en los desafíos comunes en torno a medio ambiente, migración y modernización tecnológica", tuiteó anoche Boric al llegar al país.El mandatario chileno tuvo en la mañana de este viernes su primera reunión bilateral previa a la inauguración oficial de la cumbre, que será a las 19 (20 en la Argentina), con su par uruguayo Luis Lacalle Pou, tras lo cual destacó, entre otras cosas, que reafirmó el interés de su país "en la candidatura para organizar el mundial 2030", que será además junto a Argentina y Paraguay.Fernández, en tanto, llegará sobre las 16 a Santo Domingo para asistir al acto inaugural. Este Sábado participará en los debates de jefes de Estado y de Gobierno en el Centro de Convenciones del Ministerio de Exteriores, pero antes se reunirá con Sánchez y con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Borrell, en el hotel Embajador.Además de Boric y Lacalle Pou, a la nación caribeña llegaron ya la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (Honduras); el de Ecuador, Guillermo Lasso; y el de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa.Petro, que llegará por la tarde y acudirá primero al encuentro empresarial que se realiza en el marco de la Cumbre Iberoamericana, tiene previsto una reunión bilateral con Rebelo de Sousa, que tiene previsto hacer una visita a oficial a Colombia, según informó la Presidencia de ese país.Entre este viernes y sábado se espera además el arribo de Luis Arce (Bolivia), Miguel Díaz-Canel (Cuba); Mario Abdo Benítez (Paraguay), y Rodrigo Chaves (Costa Rica).Uno de los grandes ausentes de la cumbre es Lula, que realizará una gira oficial por China, en la que se reunirá con su homólogo Xi Jinping. El mandatario brasileño, que ha sido un gran impulsor de la integración regional desde que asumió el cargo en enero pasado, tuvo que postergar incluso un día el viaje a Beijing por un cuadro de neumonía leve. El representante brasileño será el canciller, Mauro Vieira.Tampoco estarán en Santo Domingo el presidente mexicano, Andrés López Obrador, que no suele ir a este tipo de eventos, ni su canciller Marcelo Ebrard. La delegación mexicana estará encabezada por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Max Reyes.El mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, que últimamente no asiste a los encuentros internacionales, no estará en la cumbre, pero sí su canciller Denis Moncada. La situación en el país podría sobrevolar los debates, después de que un informe de expertos de la ONU acusara recientemente al Gobierno de Ortega de violaciones a los derechos humanos, aunque el tema difícilmente se incluya en la declaración final, ya que para eso debe haber consenso.Otros ausentes son la presidenta peruana, Dina Boluarte; el salvadoreño Nayib Bukele, el guatemalteco Alejandro Giammattei, y el primer ministro de Andorra, Xavier Espot Zamora.Y la gran duda es si estará también Maduro, que desde que asumió el cargo en 2013 nunca estuvo en una Cumbre Iberoamericana y que canceló su asistencia al encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebró en enero en Buenos Aires después de las fuertes críticas de la oposición.