La presencia de mujeres en el mercado de trabajo aumentó un 50%

Propuestas para promover políticas públicas en materia de género

La presencia de las mujeres en el sector industrial representa el 19% del trabajo registrado, teniendo como principales sectores confecciones (57,5%), radio y televisión (30,8%) y edición (28,9%), según un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), correspondiente a febrero.La fuerte presencia de las empleadas corresponde también al sector de productos químicos (27,5%), textiles (26,4), maquinaria de oficina (25,6), e instrumentos médicos (25,4).Sin embargo, el informe revela quecomo el sector automotriz (9,8), reciclamiento (8,4) y metales comunes (6,9), en los que la heterogeneidad se ve afectada.Los datos provienen de una encuesta de la que participaron 416 empresas nacionales de distintos rubros (81 microempresas, 140 pequeñas, 171 medianas y 24 grandes), que reveló la situación del sector respecto a las políticas de género implementadas en los últimos años para impulsar la participación de mujeres o las mejoras laborales.El documento muestra que de estas empresas industriales(37%), mientras que las políticas de equidad de género en la organización representan el 31%, seguido de capacitaciones en materia de género (16%), y herramientas de medición de equidad de género (13%), entre otras.En este contexto,para el mercado de trabajo, ya que la participación masculina supera el 70%, existiendo áreas altamente feminizadas y otras con baja participación de mujeres, como en el sector industrial.A su vez, si se tiene en cuenta la cantidad de horas dedicadas al empleo remunerativo y no remunerativo en el mercado laboral, las mujeres registran 32 horas de trabajo remunerado (frente a 41 de los varones) y 6 horas y media de trabajo no remunerado (frente a 3.40).Por lo tanto,Respecto a esta situación, el informe expresa que "el mayor peso en las tareas no remuneradas condiciona su participación en el mercado de trabajo, ya que participan 9 horas menos por semana del trabajo remunerado en relación a sus pares varones", siendo este uno de los tantos factores que determinan la poca participación de las mujeres dentro del sector.Además, la brecha en la participación en el mercado de trabajo se acentúa en los hogares en los que hay menores de edad, por lo que en los hogares sin presencia de menores de 4 años, la brecha es de 14 puntos yEn cuanto a la participación de mujeres en cargos directivos de la industria, la UIA manifiesta que, a pesar de estar impulsando programas y políticas de género, "todavía es baja" ya quePor su parte, la UIA, por medio de su Comisión de Género y Diversidad, ha implementado iniciativas y propuestas para promover espacios de información e intercambio acerca de la importancia de la diversidad y políticas públicas en materia de género, que favorezcan el desarrollo productivo industrial como también la creación de industrias lideradas por mujeres.Una de las principales acciones de la UIA fue la creación de la(MIA) en 2021, que nace como respuesta a una necesidad concreta: "construir una herramienta que permita monitorear el proceso de transformación del rol de la mujer en el ámbito industrial".De esta manera, coordinancomo el programa Género e Industria, con el fin de promover una mayor articulación entre las agendas de género y diversidad junto con la de transformación productiva y desarrollo tecnológico; ofreciendo asesoramiento para las empresas.Además, la Red ofrece-actualmente son el 55%-, como también el acceso a mercados internacionales impulsando el crecimiento internacional y el comercio exterior.Durante 2022, una de las acciones más destacadas fue la participación de las mujeres en cargos directivos, para lo que desarrollaron undentro de la gremial empresaria.Luego, desde la entidad incorporaron eldel Ministerio de las Mujeres, que permite visibilizar la oferta de espacios y servicios de cuidado para primeras infancias, personas mayores y con discapacidades, entre otras acciones.Asimismo, se suma la implementación de la herramientadel Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que permite hacer un autodiagnóstico de la empresa en cuanto a conciliación de roles familiares, y desde el Centro de Estudios de UIA se impulsa el proyectoEsta propuesta amplía la nómina de alumnas en los cursos de operador logístico y de auto elevador, entre otras formaciones que fueron difundidas en una campaña orientada a mujeres, en conjunto con Randstad, GAN, y el Centro de Formación Profesional de Carlos Spegazzini,Por último, el informe destacaya que el 61% de las empresas indicó como "elemental" profundizar estos programas, mientras que el 39% considera necesario incrementar las líneas de financiamiento.