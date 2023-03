La oposición, entre la defensa de la democracia y la "teoría de los dos demonios"

Foto: Daniel Dabove

Dirigentes de Juntos por el Cambio se pronunciaron este viernes en relación a la última dictadura cívico-militar y llamaron a fortalecer la democracia, aunque las diferencias dentro de la coalición opositora quedaron expuestas en los mensajes que difundieron en sus redes sociales en ocasión del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia. Dirigentes como Pablo Avelluto y Darío Lopérfido apelaron a la denominada teoría de los "dos demonios".Los principales referentes de la coalición opositora se expresaron en sus redes sociales, al cumplirse este viernes 47 años del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, pero hasta este mediodía el expresidente-quien en los últimos días volvió a hablar de lo que definió como el "´curro' de los derechos humanos"- no se había pronunciado respecto a la conmemoración.Por su parte, el jefe de Gobierno porteño,posteó la leyenda "la memoria unos une". "La desesperación que se siente cuando alguien que amamos no aparece. La impotencia frente a la violencia ejercida por la dictadura. El 24 de marzo es un día para recordar. Para recordar desde dónde empezamos a recorrer estos primeros 40 años continuos en democracia. No fue fácil", posteó en un hilo en Twitter.Desde el, en tanto, apelaron a recordar la figura del expresidente Raúl Alfonsín."Hace 47 años comenzaba la época más oscura de la Argentina. El terrorismo de Estado marcó nuestra historia y nos mostró hacia dónde nunca más queremos volver. Y Raúl Alfonsín nos enseñó que la única forma de reparar es con política y decisión. Memoria, verdad y justicia, siempre", publicó el gobernador jujeño y precandidato a presidente por la UCR,, junto a una foto del expresidente radical con Ernesto Sábato y otros integrantes de la Conadep.Otro radical,-presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado- también recordó la decisión del ex presidente Raúl Alfonsín de enjuiciar a la cúpula de la Junta Militar, pero le agregó una referencia a la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner."Al horror de la dictadura militar le respondimos con el Juicio a las Juntas. Dejamos atrás la muerte para vivir en paz y en libertad. No permitamos que una minoría partidice el 24 de marzo; y mucho menos que malversen la memoria con el derrotero penal de @CFKArgentina #NuncaMás", publicó en su cuenta de Twitter.Desde el ala más dura del PRO, identificada con Macri, dirigentes comoapelaron a la idea de la "memoria completa" y la denominada"Mi memoria es toda la memoria. Es la del terrorismo de Estado. Y es también la de las víctimas de la violencia política de los años '70 y la de los crímenes cometidos a la sombra del gobierno derrocado en 1976", publicó el exministro de Cultura de Macri, en tanto que Lopérfido posteó una columna que escribió para Newsweek, titulada "El desafío de recuperar la historia que nos robaron".En tanto, el gobernador de Mendoza,, expresó en sus redes sociales: "Porque trabajamos con el deseo de construir un mejor futuro, tenemos presente nuestra historia. Memoria, verdad y justicia para reafirmar que somos una sociedad que dice: ¡NUNCA MÁS!"El presidente del bloque UCR en Diputados, el radical Mario Negri, también apeló al "compromiso por la defensa de los derechos humanos y de la democracia recordando el alegato del fiscal Julio Strassera" y llamó a "mantener viva la memoria y seguir trabajando juntos para construir un mundo más justo y solidario".Desde el espacio de los libertarios, también apelaron a la "teoría de los demonios"."Sin duda que fue una guerra, pero eso no justificaba de ninguna manera la apropiación ilegítima de bebés, la desaparición de personas y la tortura. Fue una guerra y hubo dos demonios", dijo el diputado por Avanza Libertad