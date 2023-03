Cancilleres iberoamericanos se reúnen a puertas cerradas en Santo Domingo

El Canciller, Santiago Cafiero, estará presente en la reunión a puertas cerrada que se celebrará en Santo Domingo

Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano

América Latina y Europa son aliados naturales. En la Presidencia UE, España impulsará la relación entre las dos regiones.



Hablo de ello en artículo en @elperiodico @PrensaIberica el día que comienza la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana.https://t.co/SR36yKAjoZ — José Manuel Albares (@jmalbares) March 24, 2023

Los cancilleres de los 22 países iberoamericanos iniciaron este viernes una reunión a puertas cerradas en Santo Domingo en el marco de la, que será inaugurada por la noche por los jefes de Estado y de Gobierno, y que estará centrada en temas medioambientales, seguridad alimentaria, transformación digital y acceso al financiamiento internacional, en un contexto de pospandemia.El primer encuentro totalmente presencial desde 2019 servirá también para estrechar los lazos entre los países latinoamericanos y los europeos, para un "relanzamiento" de las relaciones, según definió el secretario general iberoamericano, el excanciller chileno Andrés Allamand."Estoy convencido de que América Latina y el Caribe es la región más eurocompatible del planeta", señaló por su parte el canciller español, José Manuel Albares, en una columna de opinión publicada este viernes en El Periódico."América Latina y Europa son aliados naturales. En la Presidencia UE, España impulsará la relación entre las dos regiones", señaló en un mensaje en Twitter, en el que compartió el texto.España asume el 1 de julio la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea (UE) y, en ese marco, se celebrará la cumbre entre el bloque y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) el 17 y 18 de julio en Bruselas, en un nuevo intento de acercar a ambas regiones.El encuentro iberoamericano se da a más de un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania, que ha llevado a que Europa busque diversificar sus proveedores energéticos y de materias primas.Pese a estar fuera de la agenda oficial,, aunque es difícil que haya una referencia en la declaración final, ante la falta de una posición unificada en América Latina y debido a que cualquier tema que se incluya en el texto debe ser aprobado por unanimidad.De hecho, Albares se refirió ya en su participación en el encuentro de cancilleres: "Es una guerra en Europa, no una guerra europea, que afecta a los valores que compartimos como iberoamericanos y en violación de la Carta de Naciones Unidas""Debemos defender una paz justa, que respete la soberanía e integridad territorial de Ucrania", declaró., ante la avanzada de China, que se ha convertido en un socio comercial clave para América Latina.Los cancilleres de los 22 países de América Latina y el Caribe de habla hispana y portuguesa y de Andorra, España y Portugal se encontraban reunidos a puertas cerradas para trabajar sobre la agenda de la cumbre, en la que se prevé adoptar una Carta Medioambiental Iberoamericana, una Carta de Principios y Derechos Digitales Iberoamericana, una estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria y comunicado sobre arquitectura financiera internacional.Se espera que Chile aproveche también el encuentro regional para tratar la situación migratoria en el país, ante el gran afluente de personas, principalmente venezolanos, que llevó al Gobierno de Gabriel Boric a militarizar los pasos fronterizos.La situación, de hecho, generó cierta tensión con Bolivia y Venezuela, después de que el Gobierno chileno reclamara porque estos países no están dispuestos a recibir a los migrantes que son expulsados.El flamante canciller, Alberto van Klaveren, había dicho que esta semana quería reunirse con su par boliviano, Rogelio Mayta; y venezolano, Yván Gil, para buscar "fórmulas que permitan enfrentar de mejor manera" la crisis migratoria.Van Klaveren habló con la prensa en Santo Domingo al margen del encuentro de cancilleres y confirmó que se vio con sus pares de Bolivia y Venezuela, así como con la ministra peruana de Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, pero no comentó si trató el tema migratorio."Siempre hemos tenido un espacio de diálogo con Bolivia, estamos fortaleciendo ese espacio, hay muchos temas en los que hay intereses comunes, incluso ya los empezamos a mencionar", aseguró escuetamente.Los jefes de Estado y de Gobierno participarán por la noche en una comida oficial ofrecida por el presidente dominicano, Luis Abinader, y se reunirán formalmente a partir de la mañana del sábado.