Fernández: "Nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva”

Foto: Presidencia

/ Foto: Presidencia

"Cada 24 de marzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva”,en el marco delque se conmemora en homenaje a las víctimas de la dictadura militar."Anunciamos la construcción del nuevo, ex #CCDTyE. Como cada #24deMarzo, nos abrazamos y marchamos poniendo en valor la memoria colectiva", publicó el Presidente en su cuenta de Twitter.El mandatario anunció este jueves la construcción del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Campo de Mayo , en San Miguel, provincia de Buenos Aires. Por la noche cenó con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, según informaron fuentes oficiales.Antes de partir a Santo Domingo , donde participará de la Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, el mandatario posteó su mensaje en redes y añadió un video con su discurso del acto de este jueves y la recorrida por lo que será el nuevo espacio de la memoria.“47 años después seguimos reclamando verdad y justicia, seguimos poniendo en valor la memoria colectiva”, dijo en Campo de Mayo, y remarcó: “Estamos poniendo en valor la memoria desde un lugar ético, desde la ética del Estado de derecho”.Asimismo, recordó cuando era jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner al señalar: “Tuve el lugar de privilegio de estar cuando Néstor tomó la decisión de cambiar la lógica que Argentina venia teniendo cuando todavía los derechos humanos eran un debate”.“Me dijo, ‘Mirá Alberto, llamá a los presidentes de nuestros bloques y deciles que tienen que anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Finalmente, vamos a derogar los indultos’”, contó el Jefe de Estado sobre su conversación con el ex mandatario.Y continuó: “Me dijo: ‘Alberto, probamos con el olvido y no funcionó. Probamos con el perdón y tampoco funcionó. Probemos con la justicia. Es la hora de la justicia’”.“Cada 24 de marzo podemos tener muchas diferencias en la política, pero la inmensa mayoría de los argentinos, se abraza y marcha. La sociedad que busca la verdad, la justicia y que no esconde la barbarie ni convive con los asesinos”, concluyó Fernández.