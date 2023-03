De Pedro recordó a sus padres: "Me salvé de las balas porque mi mamá se puso encima mío"

Foto: Daniel Dabove.

"Yo me salve de las balas por el cuerpo de mi mamá, ella me refugia en la bañadera y se pone encima mío"

Este #24DeMarzo volvemos a marchar en todo el país por #MemoriaVerdadYJusticia para defender la Democracia.



Nos vemos en la Plaza.#47AñosDelGolpeGenocida #DemocraciaParaSiempre pic.twitter.com/ddMfJd22QM — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 24, 2023

"La Memoria, Verdad y Justicia tienen que segur siendo parte del acuerdo social"

"Hay personas agazapadas y ahora se permite reivindicar actitudes y pensamientos que tienen que ver con el exterminio de otros. Muchos dirigentes han pensado eso durante los últimos 40 años y hoy se lo permiten decir"

Foto: Pablo Añeli.

"Hay que discutir, democratizar y humanizar un poder que no va a elecciones, que es permanente y, a las claras, es muy corrompido. Hay que insistir y persistir, no bajar los brazos hasta que se puedan generar cambios"

El contrapunto con Macri

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, ratificó este viernes que "es muy difícil tener una democracia firme sin una base sólida, que es la memoria" en el Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y recordó el asesinato de sus padres durante la dictadura militar y el tiroteo del que sobrevivió gracias a que su madre lo refugió con su propio cuerpo."Sigo convencido y sigo pensando que", expresó De Pedro en el fragmento del video que compartió en su nueva cuenta de la red social TikTok.El video fue realizado por jóvenes estudiantes de cine, denominado "Memoria en primera persona", en el que De Pedro relató su historia de vida a partir del asesinato de sus padres en plena dictadura."En lo personal fue muy duro, primero perdí a mi padre en abril del 77, yo tenía cinco meses mas o menos. Después en octubre del 78 asesinan o secuestran y asesinan y secuestran el cuerpo de mi madre Lucila embarazada de ocho meses y medio", recordó el ministro."Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa donde estábamos viviendo, yo me salve de las balas por el cuerpo de mi mamá, ella me refugia en la bañadera y se pone encima mío", agregó.El dirigente contó que en 1996 visitó aquella casa donde se produjo el asesinato de su madre y donde fue secuestrado., reveló.También contó que "después por gestiones familiares" lograron que lo devuelvan, pero remarcó que "estamos ante un hecho más de los miles que pasaron en la dictadura, donde se vive mal. Se vivió mal y después, el después".. Tenía la intención de compartir con otros pibes y otras pibas que habían perdido a sus padres, tenía ganas de compartir primero las experiencias personales y después tenía ganas de ver cómo podíamos hacer para que deje de haber impunidad en la Argentina", aseguró.En tanto, en declaraciones a radio El Destape, el ministro afirmó: "La Memoria, Verdad y Justicia tienen que segur siendo parte del acuerdo social. El no uso de la violencia, el asesinato y de las fuerzas del Estado para resolver diferencias políticas tiene que ser el acuerdo básico del sistema democrático argentino".El dirigente sostuvo que"Sobre todo sectores de Cambiemos que buscan desgastar estas ideas con fake news y verdades relativas. En este tiempo hubo un ataque sistemático a los organismos de derechos humanos y han logrado que en 2017 la Corte Suprema saque el fallo del 2x1 que permitió la libertad de muchos de los genocidas", recordó.Sin embargo, De Pedro sostuvo que no cree "que el consenso democrático haya perdido valor en la sociedad", sino que "hay una dirigencia más violenta" y que las redes sociales permiten que "se extreme un poco más el discurso"."Hay personas agazapadas y ahora se permite reivindicar actitudes y pensamientos que tienen que ver con el exterminio de otros. Muchos dirigentes han pensado eso durante los últimos 40 años y hoy se lo permiten decir", apuntó.En tanto, advirtió que existe "un reclamo sobre el poder judicial desde siempre" ya que es "uno de los pocos poderes que no se rediscutió desde la dictadura y que mantiene privilegios"."Hay que discutir, democratizar y humanizar un poder que no va a elecciones, que es permanente y, a las claras, es muy corrompido. Hay que insistir y persistir, no bajar los brazos hasta que se puedan generar cambios", subrayó.En ese marco, De Pedro invitó a los jóvenes a participar de la movilización de hoy y destacó que "las nuevas generaciones son mucho más sanas e inteligentes" y dan por hecho que "no puede venir ninguna fuerza a copar el Estado y usar la violencia para ir en contra de la libertad"."Los dirigentes menos viejos tenemos que. Hay que volver a contar cosas que para nosotros son muy obvias", completó.El ministro mantuvo recientemente un, quien a una semana de conmemorarse este nuevo Día Nacional de la Memoria, insistió una vez más en que luchará contra el "curro de los Derechos Humanos"."No veo el “curro” de que te maten a tus viejos o los secuestren frente a tus ojos, que siendo un bebé te entreguen a otra familia para que te críe con una identidad falsa. De que asesinen o desaparezcan a tus hijos, o de pasarte más de 40 años buscando a tus nietos", le respondió el ministro.A la vez, le recordó a Macri que "es con más Derechos Humanos y con una agenda del siglo XXI que incorpore los derechos económicos, sociales y culturales que podremos construir una Democracia más fuerte y plena".