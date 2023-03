Raimundi: "Almagro debe dejar la OEA por todo lo que sucedió en la región bajo su gestión"

Raimundi: "La OEA va a seguir siendo una organización desbalanceada en favor de los estados más poderosos”.

“Hay dos potencias de la OTAN que son Estados Unidos y Canadá”

Líderes progresistas latinoamericanos acusaron a Almagro de instigar el golpe contra Evo Morales en 2019.

“Se retiraron dos países: Venezuela y Nicaragua” por lo que la OEA “se achica en lugar de abarcar y de tratar de llegar a más Estados”.

Elante la(OEA),, consideró que el actual secretario general del organismo,y que quienes deben impulsar su salida son “las democracias populares de la región”., Raimundi se refirió a la situación del uruguayo, quien realizó más de 30 viajes de trabajo con una empleada con la que mantuvo una relación afectiva y por la que es objeto de una investigación externa para determinar si el vínculo tuvo carácter indebido, según reveló recientemente la agencia de noticias estadounidense The Associated Press (AP)., señaló sobre esto el embajador argentino, aunque aclaró que podría estar sujeto a una investigación“Pero yo estoy convencido de que nosotros no tenemos que permitir que sea una disputa entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos o un medio de comunicación el que saque a Almagro del medio”, aseguró el representante al explicar que en la OEAa quienes indicó como “determinantes” a la hora de reelegirlo en 2020.En este sentido, planteó que la salida de secretario general del organismo la tienen que impulsar "las democracias populares de la región por todo lo que sucedió bajo su gestión”.Varios líderes y exlíderes progresistas latinoamericanos, luego de que el secretario general afirmara que la OEA había detectado "irregularidades" en el escrutinio de los disputados comicios del mes anterior.Raimundi puntualizó otros hechos ocurridos bajo la conducción de Almagro al frente de esta organización continental al destacar que “bajo su gestión tuvo lugar el impeachment contra Dilma Rousseff, la inhabilitación de Rafael Correa como candidato en Ecuador, la proscripción de Lula y su detención”.También recordó los estallidos sociales “con una fortísima represión que nunca tuvieron condena en Ecuador, en Colombia, en Chile” y mencionó el golpe de Estado en Bolivia, “que creo que fue el punto culminante del desastre”.A estos hechos sumó “la inhabilitación de Cristina (Fernández de Kirchner)” en la Argentina, el empeoramiento “a grados casi inimaginables” de la situación en Haití, la crisis en Perú o el intento de atentado contra Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia.Además, el embajador argentino apuntó contra Almagro por reconocer durante su gestión, “una cosa totalmente imaginativa, irreal y además absolutamente colonial”, en relación a la “pretendida presidencia” del líder opositor Juan Guaidó en Venezuela.“Pocos gestos de neocolonialismo tan evidentes, tan ostensibles, tan terribles como ese”, sostuvo.Criticó también que durante este mandato “se retiraron dos países: Venezuela y Nicaragua” por lo que la OEA “se achica en lugar de abarcar y de tratar de llegar a más Estados”.Y rememoró que el excanciller uruguayo “se encargó de despedir al anterior secretario ejecutivo de Derechos Humanos por las investigaciones que había hecho” que derivó en que luego fuera condenado a pagar salarios caídos de ese funcionario, “lo cual repercute sobre el presupuesto de la OEA”.Al repudiarlo por participar “en las internacionales más reaccionarias, con las personalidades que más lejos están de los intereses populares”, Raimundi dijo que además nombró una cantidad importante de asesores propios, “todos miembros de la oposición a nuestros gobiernos populares”.“Me quedaría corto con esta lista”, reconoció el embajador argentino ante la OEA al insistir en que “es por estas razones, no por una relación sentimental, que Almagro debe dejar su lugar en esta organización”.“Aun así, aun dejándolo, la OEA va a seguir siendo una organización totalmente desbalanceada en términos de poder en favor de los estados más poderosos”, concluyó.