La Cámpora marcha a Plaza de Mayo bajo la consigna "democracia sin mafias"

Ya estamos en la Ex ESMA rumbo a una nueva caminata eterna. pic.twitter.com/9JRUORyLRv — Andrés Larroque (@larroqueandres) March 24, 2023

Militantes y referentes de la agrupación La Cámpora marchan desde la sede de la exEsma, en el barrio porteño de Núñez, hasta la Plaza de Mayo, bajo las consignas "Memoria, Verdad y Justicia" y "Democracia sin mafias".En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad la Justicia, al cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico-militar, los militantes comenzaron a concentrarse desde las 9 sobre Avenida Del Libertador, donde funcionó la exEsma -hoy convertido en espacio de memoria- y empezaron a marchar poco antes de las 10 con diferentes consignas., dicen algunos de los carteles que portan los militantes.Encabezan la marcha el diputado nacional, el ministro del Interior,; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires,; el secretario de Derechos Humanos de la Nación,; la titular de la ANSES,; la titular del Pami,; y el gobernador bonaerense,También, participan la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario; la legisladora porteña Ofelia Fernández, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza; la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico bonaerense, Victoria Donda; la ministra de Gobierno bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; y los diputados nacionales del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, Paula Pennaca, Juan Carlos Alderete, Federico Fagioli y Natalia Zaracho y la senadora nacional Juliana Di Tulio, entre otros.Además, participaban el exintendente de Merlo, Gustavo 'Tano' Menéndez y su hermana Karina Menéndez, actual intendenta de esa comuna; y los jefes comunales de Cañuelas, Mónica Fassi y de Pilar, Federico Achával.En declaraciones a la prensa, De Pedro puso de relieve la importancia de la convocatoria, al señalar que "significa la reivindicación de una sociedad a las políticas de memoria, verdad y justicia para hacer una sociedad más justa. Es reivindicar los mejores valores de la sociedad"., dijo por su parte Larroque aunque afirmó que "a 40 años de la recuperación de la democracia hay cosas oscuras que empañan este aniversario, como el no esclarecimiento del atentado a Cristina y la condena espuria que técnicamente proscribe a Cristina".También, está presente en la marcha el referente del Frente Patria Grande y precandidato presidencial, Juan Grabois."Vamos a estar todo el día en la conmemoración del golpe que inauguró una etapa de retroceso de la que aún no nos pudimos recuperar, de la destrucción de las capacidades del Estado y del tejido social que todavía a pesar de todos los esfuerzos no logramos revertir del todo", dijo en declaraciones a Télam en el lugar.Por su parte, Pïetragalla reivindicó la figura de Néstor Kirchner y recordó además a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fallecida recientemente, a la vez que destacó la importancia de "la reparación integral a las víctimas y a la sociedad en general" y llamó a "no perder la sensibilidad como militantes políticos de dar respuestas rápido porque hay gente que sufre y tenemos que estar a la altura como espacio político de hacer esas angustias más leves".A su turno,puso de relieve la importancia del "sentido de la construcción territorial diaria para que La Cámpora sea el sustento que necesitan nuestros gobiernos para tocar los intereses que haya que tocar" y exhortó "a los que nos acusan de ser responsables de todos los males, tienen que tener cuidado porque por eso quisieron pegarle un tiro a Cristina"."Si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar" y "Néstor mi buen amigo esta campaña volveremos a esta contigo" cantaban los militantes que bailaban en medio de la marcha con pecheras azules y blancas de La Cámpora sobre la Avenida Del Libertador.Desde arriba del túnel que se encuentra sobre la avenida Libertador y Pampa, los militantes dejaron caer panfletos con la consigna "Todos con ella".La marcha se realiza tras la designación esta semana de la legisladora porteña, Lucía Cámpora, sobrina nieta del expresidente, como Secretaria General de la organización, en reemplazo Larroque, en el marco de un plenario de la agrupación realizado en Quilmes.En el mismo acto, se convocó a la marcha y se recordó que se cumplen 19 años desde que el expresidente Néstor Kirchner le ordenara al entonces jefe del Ejército, Roberto Bendini, descolgar del Colegio Militar de la Nación los retratos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Reynaldo Benito Bignone. "Ese acto político se trasladó a las paredes años después: 'Bajando un cuadro, formaste miles'", manifestaron.