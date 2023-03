Larroque llamó a movilizarse con la conciencia de que "la democracia está en riesgo"

Foto: Twitter Larroque

Foto: Eva Cabrera

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, llamó a movilizar en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia con la consciencia de quey aseguró que se trata de un "día clave en la emocionalidad del campo popular"."El intento de asesinato a (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner) fue el punto cúlmine de un conjunto de situaciones, con la proscripción de por medio, que empañan estos 40 años de democracia. No solo se ataca a la expresidenta o al peronismo, sino que la democracia en su conjunto está en riesgo y hay que movilizar con esa consciencia", afirmó Larroque en declaraciones a Nacional Rock.El dirigente de La Cámpora confirmó que va a participar de la marcha convocada por La Cámpora en la exEsma y sostuvo que se trata de unque"El ejercicio de la memoria no solo tiene que ver con el pasado, sino también con el presente y fundamentalmente con el futuro. Defender la democracia es enfrentar a a aquellos poderes que se entiende que están por encima del estado de derecho", subrayó.En respuesta a las declaraciones que realizó el expresidente Mauricio Macri quien volvió a hablar de "curro" en relación a los derechos humanos, Larroque sostuvo que el exmandatario le, afirmó.Por otro lado, sostuvo que hay "capacidad para construir un triunfo electoral" y aseguró que desde el Frente de Todos (FdT) "hay que trabajar con una estrategia clara" sin que primen las "cuestiones individuales o vinculadas a los ego"."Cristina planteó no querer ser una carga. Desde nuestro lado le decimos a Cristina que no es una carga, es el corazón y la columna vertebral de nuestro espacio", aseguró.Y agregó que hay que "generar las condiciones para que los factores de poder como el partido judicial no tengan otra alternativa que aceptar lo que corresponde en democracia que es que el pueblo pueda elegir libremente", subrayó.